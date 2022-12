L’undicesima edizione di Masterchef Italia è arrivata alla decima puntata, che andrà in onda questa sera, venerdì 2 dicembre, su Tv8. Tra gli ospiti della serata saranno presenti i finalisti della scorsa edizione dello show e i concorrenti dovranno affrontare un’esterna ambientata al Museo Novecento di Milano.

Masterchef Italia 11: la decima puntata

Questa sera, venerdì 2 dicembre, su Tv8, in prima serata, andrà in onda la decima puntata di Masterchef Italia 11. Dopo una Mistery Box che si basa sulla recensione gastronomica di un misterioso critico culinario, la cucina della trasmissione televisiva accoglierà i finalisti della scorsa edizione dello show. In seguito, i concorrenti dovranno affrontare una suggestiva esterna basata sui “piatti d’autore”, al Museo Novecento di Milano.

I cuochi amatoriali dovranno essere pronti ancora una volta a combattere per superare le tante temute prove, ma soprattutto dovranno riuscire a fare i conti con i tre giudici dello show, ovvero Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Loccatelli. Questa decima puntata, ricca di sorprese e colpi di scena piena di gusto, andrà in onda in prima serata, sempre su Tv8, a partire dalle 21.30. Gli episodi dello show culinario possono essere visti anche in live streaming sul sito web del canale che trasmette il programma televisivo.

Masterchef Italia 11: le anticipazioni della decima puntata

Il nuovo appuntamento con lo show culinario si apre con la Mistery Box, che sarà molto particolare. La prova consiste nel riuscire ad interpretare in modo convincente una recensione gastronomica scritta dal misterioso, e particolarmente temuto, critico culinario Massimo Visentin, ospite in studio. Il giudizio di quest’ultimo avrà un peso decisivo nella scelta del piatto più gustoso di questa prova. Il concorrente giudicato più bravo avrà un vantaggio fondamentale per il passo successivo, un Invention Test strutturato in duelli, dove i concorrenti devono replicare dei piatti di ospiti speciali, ovvero Irene Volpe, Antonio Colasanto e Francesco Aquila, che sono i tre finalisti dell’edizione precedente di Masterchef Italia. Alla fine dell’episodio saranno Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli a comunicare il nome del concorrente che verrà eliminato. L’episodio successivo mostra gli aspiranti chef alle prese con un’esterna al Museo Novecento di Milano. I sei partecipanti dovranno formare tre coppie, ciascuna delle quali dovrà cucinare un “piatto d’autore”. Le opere d’arte culinarie sono: Aragosta di Eugènie Brazier, Raviolo Aperto di Gualtiero Marchesi e Minestra di verdure di Ferran Adrià. I due membri della coppia vincitrice non affronteranno il Pressure Test, che consiste nel preparare un piatto di pasta in soli 14 minuti. L’autore del piatto peggiore verrà eliminato e di conseguenza dovrà togliersi il grembiule e lasciare per sempre la cucina di Masterchef Italia. I concorrenti dello show, aspiranti chef, dovranno realmente mettere alla prova se stessi e le proprie capacità per riuscire ad andare avanti nella gara, mostrando tutte le loro doti e cercando di convincere i giudici con i piatti che prepareranno, seguendo le indicazioni e affrontando anche le prove più dure. Sarà sicuramente una puntata intensa e ricca di sorprese e colpi di scena.