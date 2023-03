MasterChef è uno dei programmi di cucina più seguiti e amati dal pubblico, giunto alla sua dodicesima edizione. Da molti anni i telespettatori si affezionano ai concorrenti in gara, alcuni dei quali purtroppo sono tragicamente morti.

MasterChef, non solo cucina: il ricordo dei concorrenti scomparsi

MasterChef è in assoluto uno dei programmi di cucina più seguiti e amati dal pubblico. Il programma, giunto alla sua dodicesima edizione, regala agli spettatori momenti di leggerezza, di conoscenza della buona cucina e anche di sorrisi. Un programma che allieta il tempo del suo pubblico, ma che purtroppo viene anche ricordato per alcuni tragici eventi avvenuti nel corso degli anni. Il noto programma di cucina ha visto susseguirsi dietro ai fornelli moltissimi concorrenti, alcuni dei quali hanno conquistato il pubblico con il loro talento e la loro personalità. Alcuni di loro hanno realmente fatto la storia del programma, tra vittorie e piatti celebri, ma purtroppo altri vengono tragicamente ricordati per altri motivi. Ci sono, purtroppo, diversi ex concorrenti della trasmissione televisiva che sono morti improvvisamente, lasciando il pubblico senza parole. Le notizie delle loro morti hanno sconvolto i fan della trasmissione, che da anni seguono i concorrenti che si sfidano dietro i fornelli, davanti a giudici molto importanti. Scopriamo insieme i concorrenti che non ci sono più, ricordandoli per la loro partecipazione alle scorse edizioni di Masterchef.

MasterChef, i concorrenti morti: chi sono

Molti ricorderanno Alberto Naponi, soprannominato “Il Napo”, di 75 anni, che ha partecipato alla terza edizione di MasterChef. L’uomo è morto a Cremona, sua città natale, il 25 gennaio 2021. “È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di MasterChef Italia. Ciao Alberto” aveva scritto la trasmissione di Sky sui social. Paolo Armando ha partecipato alla quarta edizione di MasterChef, mettendosi in evidenza con i giudici Carlo Cracco, Joe Bastianich e Bruno Barbieri. L’uomo è scomparso il 17 giugno 2021, a soli 49 anni, stroncato da un infarto nella sua casa di Madonna dell’Olmo, in provincia di Cuneo. Anna Martelli, conosciuta come Nonna Anna, aveva partecipato all’ottava edizione della trasmissione di cucina. Ex infermiera di Pecetto Torinese, fragile all’apparenza ma molto determinata, era stata la concorrente più anziana dello show. La donna è scomparsa l’8 agosto 2021. “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste” aveva scritto il talent quando è stata diffusa la tragica notizia. Andrea Pace ha partecipato all’edizione Junior di MasterChef nel 2014, mettendo alla prova il suo grande talento in cucina. Il 13enne, che soffriva di problemi di salute fin dai primi mesi di vita, è scomparso nel 2017. Sono state tutte notizie incredibilmente tragiche, che hanno profondamente sconvolto i numerosi fan della trasmissione, che la seguono edizione dopo edizione. Notizie che hanno lasciato tutti senza parole, in modo particolare gli affezionati a questo programma. I fan della trasmissione hanno sempre espresso il loro cordoglio per queste morti sui social network, quando si diffondevano le notizie.