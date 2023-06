Marta Fascina è stata l’ultima compagna dell’ex Premier Silvio Berlusconi, morto oggi, 12 giugno 2023 all’età di 86 anni. Ma, chi sono i genitori di Marta Fascina? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Marta Fascina: chi sono i genitori dell’ultima donna di Silvio Berlusconi

Marta Fascina, classe 1990, è una politica italiana, deputata alla camera per Forza Italia nonché ultima fidanzata di Silvio Berlusconi, l’ex Premier morto questa mattina, 12 giugno 2023, al San Raffaele di Milano. Marta Fascina ha sempre avuto un ottimo rapporto con entrambi i suoi genitori, che l’hanno sempre sostenuta durante i suoi studi universitari a Roma e durante la sua carriera. Non abbiamo molte notizie riguardanti i genitori di Marta Fascina, sua madre, Angela, è un ex insegnate di lingue ora in pensione, mentre suo padre, Orazio lavora come cancelliere al tribunale si Salerno, mentre in passato è stato cancelliere presso il tribunale di Napoli. Non si hanno ulteriori informazioni sui genitori di Marta, sappiamo che hanno vissuto a Porto Salvo, un comune di Reggio Calabria, dove sono nati Marta e suo fratello Claudio, il quale ha intrapreso la carriera militare.

Marta Fascina, i genitori: la vita privata

I genitori di Marta Fascina, Angela e Orazio, sono piuttosto riservati, hanno infatti sempre cercato di evitare i riflettori, per questo non si hanno molte notizie su di loro e sul loro matrimonio. Come detto in precedenza i due hanno sempre supportato le scelte della figlia e sarebbero sempre stati presenti agli eventi organizzati durante la relazione tra Marta e Silvio Berlusconi, compresa l’ufficializzazione della loro storia, con tanto di abiti da sposi, nonostante non sia sia trattato di una cerimonia vera e propria.

Secondo indiscrezioni al momento la madre di Marta Fascina vivrebbe a Portici insieme al fratello Antonio e alla mamma. Inoltre Marta assomiglia tantissimo alla madre, da lei infatti ha ereditato i capelli biondi, oltre a essere molto simile ad Angela anche nel carattere.

Marta Fascina si reca a fare visita ai propri genitori ogni volta che può, cercando comunque di mantenere la privacy che Orazio e Angela hanno sempre voluto avere. Per finire sarebbero stati proprio loro due a inculcare a Marta la passione per la politica quando ancora era molto giovane.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi

L’ex Premier Silvio Berlusconi, scomparso oggi 12 giugno 2023 a 86 anni, e Marta Fascina stavano insieme dal 2020. I due si sono avvicinati dopo la fine della relazione tra Berlusconi e Francesca Pascale, la quale si è poi sposata con la cantante Paola Turci. Nonostante i 54 anni di differenza i due hanno fatto coppia fissa per tre anni e Marta è sempre stata accanto a Silvio durante i mesi di ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, fino alla fine. Nel 2022 la coppia ha celebrato le nozze simboliche, con una cerimonia privata a Villa Gernetto. Queste sono state le parole di Silvio Berlusconi: “il rapporto di amore e stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio.”