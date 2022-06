Quando sentiamo nominare Francesca Pascale pensiamo immediatamente a Silvio Berlusconi: i due infatti sono stati legati sentimentalmente per diversi anni fino alla rottura avvenuta nel 2020.

Tuttavia, Francesca Pascale non è da considerarsi solamente la ex compagna di Berlusconi, bensì una donna in carriera dai forti valori.

Andiamo a scoprire un po’ di più sulla sua vita.

Francesca Pascale: accenni di biografia

Francesca Pascale è nata a Napoli il 15 luglio 1985 e ha attualmente 37 anni. Da sempre interessata alla politica, decide di provare a concretizzare la sua passione in un lavoro e così dopo il diploma si iscrive all’Università in Scienze Politiche.

Durante gli studi Francesca Pascale cerca anche di lavorare per rendersi il più indipendente possibile; collabora infatti come showgirl per l’emittente Telecapri, nel programma di Oscar Di Maio Telecafone, ma lavora anche come cameriera e svolge altri piccoli lavori.

All’età di 21 anni decide di candidarsi alle elezioni municipali di Napoli, ottenendo poco meno di novanta voti.

Il 2006 segna il suo primissimo incontro con Silvio Berlusconi, più precisamente il 5 ottobre 2006. Da lì a poco fonderà il comitato “Silvio ci manchi” e nel 2009 entrerà a fare parte del Consiglio della Provincia di Napoli per il Popolo della Libertà.

Ormai già innamorata del leader del Pdl, Francesca Pascale inizialmente decide di rimanere in disparte (ricordiamo che Berlusconi in quel periodo era sposato con Veronica Lairo), ma al momento del divorzio prova a esporsi con il leader tra numerosi alti e bassi.

Sarà solo nel 2011 che Francesca Pascale inizierà una relazione stabile con Silvio Berlusconi, ufficializzata dallo stesso ex premier il 16 dicembre 2012 durante un’intervista di Barbara D’Urso.

La loro relazione andrà avanti fino al 2020, quando viene resa nota la fine del loro rapporto attraverso l’ufficio stampa di Forza Italia. Nonostante la conclusione della relazione amorosa, Francesca Pascale afferma il suo affetto verso l’ex premier augurandogli tutta la felicità del mondo.

Francesca Pascale e Paola Turci: il nuovo amore

Dopo la separazione da Silvio Berlusconi, Francesca Pascale pare avere trovato di nuovo l’amore, ma questa volta con una donna, la cantante italiana Paola Turci. Le due starebbero insieme da due anni e mezzo e il loro rapporto, nato da una sincera amicizia, si è presto trasformato in amore vero.

Da tempo Francesca e Paola lottano per i diritti LGBTQIA+ e si dimostrano sempre molto attive per il movimento Pride, tra l’altro avvenuto da pochissimi giorni.

Da questo intenso amore è uscito per entrambe un fortissimo desiderio, ossia quello di convolare a nozze. È infatti freschissima la notizia che Francesca Pascale e Paola Turci si sposeranno proprio sabato 2 luglio 2022 in un riservato matrimonio in Toscana, più precisamente nel Comune di Montalcino. Sembra che sarà un matrimonio molto ristretto e lontano dai riflettori, per volontà stessa della coppia che, giustamente, vorrà godersi il momento senza il pensiero delle telecamere e dei rumors.

Qualche curiosità su Francesca Pascale

Francesca Pascale è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove pubblica contenuti legati al mondo LGBTQIA+, mostrando un forte interesse nel volere fare una buona comunicazione riguardo temi oggi così importanti.

Inoltre, sappiamo che è innamorata follemente dei suoi cani ed è una tifosa del Napoli.

Sapevate, poi, che è stata anche imitata dalla comica Virginia Raffaele? Pare però che Francesca non l’abbia presa male, ma che in realtà si sia fatta quattro risate.