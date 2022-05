In queste ultime ore se lo sono chiesti in tanti: perché Marracash era assente a Radio Italia Live? L’artista era uno dei big più attesi del maxi concerto che si è tenuto a Piazza Duomo. Qualcosa tuttavia gli ha impedito di esibirsi.

A spiegarlo è stato lui stesso in una storia su Instagram poco prima che iniziasse il concerto.

Marracash a Radio Italia Live: perché è saltata la sua esibizione

Stando a quanto si legge dalla storia condivisa su Instagram non si tratterebbe di motivi dovuti alla sua volontà, quando piuttosto a problemi esterni. In particolare ha parlato di “Problemi tecnici di Radio Italia” senza però entrare nel dettaglio. Questo è ciò che ha scritto:

“Sono molto dispiaciuto ma per problemi tecnici di Radio Italia questa sera non potrò esibirsi in Piazza del Duomo.

Alla prossima”. La dinamica non è chiara in definitiva, ma le domande a questo punto aumentano.

Le prove e l’intervista

Nessuno si sarebbe immaginato nelle ore precedenti che Marracash avrebbe saltato il concerto di Radio Italia Live. L’artista si era presentato regolarmente alle prove e aveva rilasciato la consueta intervista all’emittente. Molti i temi che aveva affrontato: dal nuovo singolo con Vasco Rossi “La pioggia di domenica” alla collaborazione di lunga data con Fabri Fibra ai consigli che le dispensa Elisa con la quale si sente spesso.