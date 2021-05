Con una carriera di ormai oltre vent anni nel mondo della musica, Marracash è uno dei rapper italiani più di successo oggi. Scopriamo la sua storia e il suo percorso lavorativo per arrivare ad essere uno dei più grandi nel suo settore.

Chi è Marracash

Marracash, nome d’arte di Fabio Bartolo Rizzo (Nicosia, 22 maggio 1979), è un rapper e produttore discografico italiano. Con la madre bidella e il padre camionista, parte alla volta di Milano insieme al fratello dopo essere nato nella città siciliana. Cresce a Barona, un quartiere della periferia milanese adeguandosi ad uno stile di vita modesto. Passa l’infanzia in una casa di ringhiera dividendo abitazioni troppo piccole per il numero di inquilini.

Termina la scuola con il titolo di perito elettronico ma il suo vero sogno è lavorare con la musica così decide di realizzare dei pezzi sotto il nome di Juza delle Nuvole.

Realizza la prima demo nel 1999 insieme ad alcuni nomi diventati successivamente dei grandi del mondo del rap come Guè Pequeno e Jake La Furia. Sceglie successivamente di cambiare pseudonimo optando per quello che è stato per anni il suo tratto distintivo ossia la carnagione scura facilmente riconducibile ad origini arabe. Esordisce ufficialmente nel 2004 con “PMC VS Club Dogo – The Official Mixtape” realizzato per l’appunto con i Club Dogo. L’anno successivo realizza il singolo “Popolare” che lancia il mixtape “Roccia Music I” inciso e prodotto insieme a grandi colleghi.

Chi è Marracash: l’esordio nel mondo del rap

Il suo primo grande album da solista, pubblicato con Universal, esce nel 2008 e porta il suo nome. Attraverso questo progetto ha modo di farsi conoscere realmente portando inoltre avanti le collaborazioni storiche con i colleghi Guè, J-Ax, Jake La Furia e molti altri. Tra i suoi brani “Badabum Cha Cha” diventa subito una hit estiva di enorme successo, seguita da “Estate in città”. Successivamente partecipa al progetto organizzato dagli artisti a supporto del terremoto in Abruzzo ma si dedica anche a nuovi featuring come quello con Giusy Ferreri o Fabri Fibra.

A soli pochi anni dall’uscita del primo disco, Marracash realizza il terzo: King del rap. L’album vede la partecipazione di numerosi atisti e riscuote un enorme successo al punto che ottiene la conduzione della prima puntata di MTV Spit e riesce a fondare la sua etichetta discografica. La sua carriera musicale prosegue a gonfie vele anche negli anni successivi e il suo nome non manca mai nelle classifiche della FIMI.

Chi è Marracash: tra musica e amore

Nel 2016 Marracash annuncia l’uscita di un nuovo album, questa volta interamente realizzato con il collega e amico Gué Pequeno. “Santeria” esce quindi a giugno dello stesso anno e i due ottengono grandissimo successo soprattutto con i brani “Nulla accade”, “Insta Lova” e “Salvador Dali”. Dopo il grande successo di questo progetto pubblica, a esattamente dieci anni di distanza, la rielaborazione del suo primo disco con la collaborazione di altri artisti. Continua a partecipare a numerosi progetti musicali mentre realizza il suo quinto album uscito nel 2019: Persona.

Nel 2019 però il rapper non pubblica solo un album di grandissimo successo. Annuncia infatti una notizia altrettanto positiva ai fan in attesa di conferme: la sua storia d’amore con Elodie. La cantante uscita da Amici sembra infatti avergli permesso di conoscere un amore sano e forte, diverso da quelli avuti in passato.