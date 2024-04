Come sta Marina Suma dopo l’incidente all’Isola dei Famosi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Marina Suma, come sta dopo l’incidente all’Isola?

Nel corso della terza puntata del reality show de “L’Isola dei Famosi” condotto da Vladimir Luxuria e con Dario Maltese e Sonia Bruganelli come opinionisti, l’attrice Marina Suma si è infortunata. Il tutto è accaduto durante la prova immunità, che è stata subito interrotta. Marina si è infortunata durante l’esecuzione di un gioco, cadendo a terra malamente e lanciando un urlo di dolore. Subito l’inviata sull’Isola Elenoire Casalegno è corsa verso la concorrente per accertarsi sulle sue condizioni e subito dopo sono intervenuti i medici. Ma, come si è infortunata l’attrice? Marina per la prova immunità si è trovata a sfidare Pietro Fanelli. I due erano legati insieme da una corda e il vincitore era colui che arrivava per primo a posizionare una bandierina. A un certo punto però l’attrice è stata strattonata con violenza e ciò le ha fatto perdere l’equilibrio cadendo a terra e facendosi male. Fin da subito l’infortunio è sembrato serio, tanto che sono arrivati i medici. Ecco cosa ha detto dallo studio la conduttrice Vladimir Luxuria: “in questo momento ci sono io in onda ma vi posso assicurare che ci sono i medici che stanno visitando Marina, perché la salute è assolutamente prioritaria.” Poco dopo è stata Elenoire Casalegno ad aggiornare sulle condizioni di salute dell’attrice: “per ora pare nulla di grave, gli affetti non si devono preoccupare. Al momento Marina sta facendo degli accertamenti più approfonditi ed è in buonissime mani.” L’inviata in Honduras ha anche detto di aver parlato con Marina e che aveva il volto più disteso.

Marina Suma: età, ha figli?

Come abbiamo appena visto, l’attrice Marina Suma è stata vittima di un infortunio durante la prova immunità nel corso della terza puntata del reality show de “L’isola dei Famosi”. Immediatamente sono intervenuti sul posto i medici per soccorrerla e farle fare degli accertamenti. Marina Suma è un’attrice italiana, è nata a Napoli il 4 novembre del 1959 e ha quindi 64 anni. Il grande successo come attrice è arrivato grazie al film “Sapore di mare” di Carlo Vanzina nel 1983, film che ha consacrato Marina come una delle icone femminili della commedia italiana degli anni Ottanta. Marina Rosa in quegli anni ha vinto anche il David di Donatello e il Nastro d’Argento, entrambi i premi come miglior attrice esordiente. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, Marina ha avuto un relazione con l’attore e regista Angelo Cannavacciuolo, ma la storia più importante è stata con un uomo di nome Claudio, scomparso nel 2021 a seguito di una malattia. La coppia non ha avuto figli. Marina nel 2003 aveva deciso di intraprendere la strada della fecondazione assistita, ma la legge 40 ha vietato questa pratica nel Paese.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Dario Maltese, chi è l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2024 e volto del Tg 5?

Isola dei Famosi, chi è il concorrente Pietro Fanelli?