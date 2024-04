Pietro Fanelli è uno dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Pietro Fanelli, chi è il concorrente dell’Isola dei Famosi?

Ieri sera, 8 aprile 2024, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del reality show de L’Isola dei Famosi, che quest’anno vede Vladimir Luxuria alla conduzione, con Dario Maltese e Sonia Bruganelli come opinionisti. Tra i naufraghi non famosi c’è Pietro Fanelli, modello e poeta. Nella clip di presentazione, il giovane si è presentato così: “mi chiamo Pietro Fanelli, ho 23 anni, mi muovo nel mondo portando poesia, vedendo poesia e respirando poesia e morirò di poesia. Mi sento un poeta d’arte ambulante. Sono arrivato senza un euro in tasca a Milano, sono un vagabondo, un essere umano che fa della sua vita un’opera. Per me le regole sono opprimenti perché mi impediscono di esprimersi al massimo.” Pietro Fanelli è originario di Torino anche se vive a Milano e non è un volto del tutto nuovo, in quanto ha preso parte come concorrente a “Summer Jobs”. Sempre nella clip di presentazione Pietro Fanelli ha detto che se gli altri concorrenti avranno difficoltà a restare senza il cellulare per lui invece non ci saranno problemi, sarà invece un momento di pura bellezza. Fanelli ha preso parte anche al programma televisivo “Il Collegio”. A quanto pare, nonostante L’Isola dei Famosi sia appena cominciata, Pietro Fanelli ha già divergenze con i compagni di avventura. Ecco cosa ha detto per esempio Khadi Gueye: “quando siamo senza telecamere andiamo d’accordo. Oggi abbiamo fatto una escursione e abbiamo riso e scherzato, solo che quando si avvicinano le telecamere ritiene di dover fare show, blatera cose senza senso.” Per quanto invece riguarda la vita privata di Pietro Fanelli, non abbiamo notizie in merito, non sappiamo quindi se sia fidanzato o meno. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 26mila follower.

Isola dei Famosi 2024: al via la nuova edizione

La prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera, 8 aprile 2024 e, come abbiamo potuto vedere, tra i concorrenti ci sono anche persone non famose, come appunto Pietro Fanelli. I naufraghi sono quindi sbarcati sull’Isola e hanno cominciato a prendere confidenza, scoprendo appunto che sull’isola ci sono già dei concorrenti, ovvero i non famosi. Questa è stata la prima sorpresa della serata. La prova leader è vinta da Greta Zuccarello per le donne, mentre in nomination ci sono Luce, Artur, Bastianich e Samuel Peron. Come invita in Honduras quest’anno al posto di Alvin troviamo Elenoire Casalegno, mentre i nuovi opinionisti sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Appuntamento per la seconda puntata giovedì 11 aprile.

