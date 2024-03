Dario Maltese è l’opinionista della nuova edizione del reality L’Isola dei Famosi, nonché volto del Tg5. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

L’Isola dei Famosi 2024, chi è l’opinionista Dario Maltese volto del Tg5

Tra qualche settimana partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che vedrà grandi cambiamenti per quanto riguarda conduzione e opinionisti. Tra i nuovi opinionisti ci sarà un volto noto del Tg5, ovvero Dario Maltese, un pò come accaduto con il Grande Fratello che ha visto nel ruolo di opinionista un altro volto noto del Tg5, ovvero Cesara Buonamici. Dario Maltese è nato ad Erice, nel comune di Trapani, il 13 febbraio del 1977, ha quindi 47 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Dopo aver frequentato il liceo classico a Castellammare del Golfo, si è trasferito a Roma per frequentare l’Università LUISS Guido Carli, laureandosi in Scienze Politiche nel 2000. Lo stesso anno entra a lavorare a Mediaset, inizialmente nelle redazioni online, tanto che nel 2003 ha vinto il premio Ischia in ricordo di Angelo Rizzoli per giornalisti under 35 nella categoria testate online. Dal 2006 al 2007 ha lavorato anche a Verissimo e ha condotto anche alcuni speciali serali del Tg5. Per un pò ha condotto le edizioni della notte e delle 13 del Tg5, fino ad arrivare alla conduzione delle ore 20. Nel corso della sua carriera a Mediaset Dario Maltese ha anche seguito per il Tg5 diversi grandi eventi di costume, come per esempio gli ultimi due Royal Wedding in Inghilterra ed è stato anche inviato di cronaca internazionale, dalla Brexit, alle elezioni degli Usa agli attentati, come Bataclan, Bruxelles, Nizza, Londra, Berlino e Tunisi. Dario Maltese ha anche pubblicato un libro lo scorso anno dal titolo “Les italiens. Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia”.

Per quanto infine riguarda la vita privata, Dario Maltese è molto riservato in merito, quindi non sappiamo se sia impegnato o meno, né se abbia figli. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 22mila follower.

Dario Maltese opinionista all’Isola dei Famosi

Lunedì 8 aprile 2024 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione del reality “L’Isola dei Famosi”. Quest’anno sono tanti i cambiamenti, primo fra tutti non ci sarà più Ilary Blasi alla conduzione, come nelle scorse edizioni, ma il suo posto sarà preso dal Vladimir Luxuria, che invece era prima opinionista. Novità anche per quanto riguarda i nomi degli opinionisti, che saranno Sonia Bruganelli e, come detto in precedenza, il giornalista e volto del Tg5 Dario Maltese. Come inviato in Honduras invece non ci sarà più Alvin ma il suo posto sarà preso da Elenoire Casalegno. C’è tanta attesa per questa nuova edizione e per vedere Dario Maltese in questa nuova veste, proprio come è accaduto alla sua collega Cesara Buonamici. Appuntamento quindi per l’8 aprile 2024.

