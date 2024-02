Marica Pellegrinelli è in attesa del terzo figlio dal compagno William Djoko. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Marica Pellegrinelli incinta del terzo figlio: William Djoko presto papà

Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantante Eros Ramazzotti, è incinta del terzo figlio. Da due anni Marica è fidanzata con il dj William Djoko, che presto quindi diventerà papà. E’ stata la stessa modella ha rivelare di aspettare una bambina, che nascerà a maggio, nel corso di una intervista rilasciata ad Annalia Venezi per il settimanale “Grazia“. Ecco che cosa ha detto Marica Pellegrinelli: “aspettiamo una bambina, sono di 27 settimane ed è tutto molto bello. Non amo centellinare le notizie in modo da fare i like, penso che le persone che mi seguono da sempre sanno quanto per me sia privata e sacra la maternità, la natalità e la vita dei minori.” Il secondo nome della bambina sarà Wilhelmina, in onore della madre di Djoko scomparsa a ottobre dello scorso anno. Per Marica si tratta del terzo figlio, infatti la modella è già mamma di Raffela e Gabrio Tullio, avuti da Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli e William Djoko: la storia d’amore

Marica Pellegrinelli e William Djoko stanno insieme da due anni e mezzo e, come abbiamo appena visto, lei è in dolce attesa. Marica ha raccontato come si sono conosciuti: “sono stata molto fortunata, mi sono aperta all’amore, rischiando e mettendo del proprio in una relazione in cui si hanno culture quasi totalmente diverse. Lui è camerunense da papà, ucraino e olandese da mamma, nato e cresciuto in Olanda. Nel giugno del 2019 mi stavo separando, vado a un evento di lavoro, lui suonava… me lo presentano, mi chiede come mi chiamo e capisce America invece che Marica e mette in consolle la canzone ‘This is America’. In quel periodo ero molto stressata, aspettavo che uscisse il comunicato di separazione e mi dicevo: non può piacerti uno che hai visto per un minuto. Due anni esatti dopo eravamo a una cena di compleanno di una amica in comune. Me lo presentano di nuovo e io mi ricordo di lui, abbiamo parlato dell’equivoco di America e da allora non ci siamo più lasciati. Prima di lui, nessuno non era mai entrato in casa mia, non avevo mai presentato nessuno ai miei figli.” Marica ha rivelato che prima di presentare William ai figli lo ha presentato a Eros, in quanto per lei è importante non mancarsi di rispetto. Era il 2019 quando Marica ed Eros Ramazzotti hanno annunciato la fine del loro matrimonio e, attualmente, i due sono in ottimi rapporti: “con Eros continuiamo a volerci bene e a prenderci cura dei nostri figli, Raffaela e Gabrio. Ha le chiavi di casa, lo vedo tutti i giorni quando passa a prenderli.”

