Simona Tagli è una showgirl e conduttrice televisiva italiana. che in passato ha avuto un flirt con Alberto di Monaco. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Simona Tagli, chi è la showgirl che ha avuto un flirt con Alberto di Monaco

Simona Tagli è una showgirl e conduttrice televisiva italiana, ora anche concorrente del Grande Fratello. Simona è nata a Milano il 22 febbraio del 1964 e ha quindi 60 anni. Dopo aver studiato danza classica alla Scala di Milano e modern jazz nella scuola di Lucina Novara, Simona ha cominciato a lavorare come modella. La sua carriera televisiva è cominciata grazie alla trasmissione “Popcorn”, condotta da Augusto Martelli. Sono diversi i programmi a cui ha preso parte nel corso degli anni come co-conduttrice, tra cui “Drive In”, “Domenica In”, “Voci e volti nuovi di Castrocaro”, “Il grande gioco del mercante in fiera”, “Pole Position” e “La Talpa”. Come detto precedentemente ora è una delle concorrenti ancora in gioco al Grande Fratello mentre, nel 2006, è stata una dei naufraghi all’edizione di quell’anno dell’Isola dei Famosi. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, Simona Tagli ha una figlia avuta dall’ex compagno Francesco Ambrosoli. Inoltre ha avuto una relazione di sette anni con l’attore Antonio Zequila. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha oltre 63mila follower.

Simona Tagli e il flirt con Alberto di Monaco

Simona Tagli in passato ha avuto un flirt con Alberto di Monaco, figlio di Grace Kelly e Ranieri III di Monaco. Nel corso di una intervista al settimanale Oggi, del 2021, Simona aveva proprio parlato di Alberto. Ecco come si sono conosciuti: “L’ho conosciuto a una cena a Roma nel 1998. Diciamo che per incontrarmi ha varcato i confini diverse volte. Abbiamo vissuto bellissimi momenti di complicità e provo ancora affetto per lui. E’ molto somigliante a sua madre Grace e ha sempre conservato nel tempo un suo fair play.” E’ stato poi chiesto a Simona cosa piacesse ad Alberto di lei: “la mia fisicità innanzitutto, poi anche altro. A me invece attirava il contrasto tra il suo decisionismo nel ruolo di ambasciatore del Principato e un modo di fare fanciullesco nella vita privata. Era anche molto passionale nell’intimità. E’ rimasta una amicizia, per rispetto al suo matrimonio però non ci sentiamo da tempo.” Riguardo invece alla moglie di Alberto, Charlene, ecco cosa ha detto Simona: “l’ho conosciuta a un ballo della Croce Rossa. Senz’altro ha stile.” Infine le è stato chiesto se, col senno di poi, non diventare principessa sia stato un vantaggio. Ecco cosa ha risposto Simona: “un vantaggio non direi proprio. Se ci fosse stata meno distanza fra noi e una presenza costante da parte di Alberto, sicuramente non me lo sarei fatta scappare.”

