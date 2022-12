Mariagiovanna Maglie rivela di essere ricoverata in ospedale da due mesi perché è stata operata per un aneurisma all'aorta.

Dallo scorso 9 ottobre, Mariagiovanna Maglie è ricoverata in ospedale. La giornalista è stata sottoposta ad un delicato intervento dovuto ad un aneurisma all’aorta e, purtroppo, ci sono state importante complicazioni che ancora oaggi la costringono a restare in nosocomio.

Mariagiovanna Maglie ha avuto un aneurisma

Intervistata da Fanpage, Mariagiovanna Maglie ha rivelato le cause per cui dallo scorso 9 ottobre è ricoverata in ospedale. Durante una puntata di Quarta Repubblica, in onda il 25 settembre, la giornalista ha avuto un malore, ma è comunque riuscita a portare a termine la sua ospitata. Dopo quel momento, però, è iniziato il suo calvario. Ha raccontato:

“Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato sia la malattia che la degenza. Sono stata male, con un’anemia violentissima”.

Il racconto di Mariagiovanna Maglie sul malore

Mariagiovanna è tornata con la mente all’ospitata di Quarta Repubblica e ha raccontato:

“Ho avuto un malore che ho cercato di mascherare. Ho concluso il collegamento e poi ho spiegato che avevo bisogno di staccare. Non so nemmeno se ne siano accorti gli spettatori. (…) Ho avuto quello che chiamano ‘scompenso‘. Vedevo tutto nero, non riuscivo a parlare in maniera normale, le parole mi uscivano al rallenty quindi ho chiesto all’operatore che era con me di staccare. Il giorno dopo ho chiamato il cardiochirurgo che mi seguiva. Non è stato il malore a rivelare l’aneurisma di cui soffrivo. Quello mi ha fatto solo capire che le cose stavano peggiorando”.

La Maglie è stata ricoverata presso l’European Hospital di Roma e ancora oggi è costretta a restare in ospedale.

Ha avuto “un aneurisma che non è scoppiato” ed è stata operata dal dottor Ruggero De Paulis.

Mariagiovanna ancora ricoverata per complicazioni

Mariagiovanna dovrebbe lasciare l’ospedale per Natale, ma non c’è la certezza perché dopo l’intervento ha avuto delle complicazioni. Ha raccontato:

“Dopo l’intervento, ho avuto per due volte la rottura dello sterno, che è un osso molto fragile, cui si è aggiunta una terribile anemia dovuta a una gastrite erosiva, poi un broncospasmo. (…) Dal 9 ottobre, sono due mesi. Non ne posso più. Spero di poter tornare a casa per Natale”.

La Maglie è “provata“. Sono più di 40 giorni che non mangia ed è ferma a letto, ma spera di poter tornare a casa il prima possibile.