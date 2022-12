Quarta Repubblica: chi sono gli ospiti di stasera 5 dicembre?

Questa sera, lunedì 5 dicembre, su Rete 4 andrà in onda Quarta Repubblica, programma di Nicola Porro, con tanti ospiti del mondo della politica, e non solo. Questa sera sarà presente Guido Crosetto, ministro della Difesa, al centro di diverse polemiche per le frasi pronunciate contro Giuseppe Conte.

Quarta Repubblica andrà in onda questa sera, su Rete 4, con una nuova puntata. Il programma di Nicola Porro ospiterà personaggi del mondo della politica, ma non solo. Si partirà con un’intervista a Guido Crosetto, ministro della Difesa, finito al centro delle polemiche per alcune frasi pronunciate contro Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Quarta Repubblica è un talk show politico e rotocalco, che va in onda dal 2018, con la conduzione di Nicola Porro, in diretta dallo studio 1 del Centro Rafa Palatino di Roma.

Una trasmissione che si occupa di politica, società ed economia, con ospiti in studio e in collegamento. Le prime edizioni seguivano uno schema preciso che prevedeva all’inizio un’intervista con un politico o una domanda del conduttore basata sui fatti importanti della settimana, a cui si cercava di rispondere con un dibattito. Oggi le puntate iniziano con un servizio giornalistico che viene commentato dagli ospiti. Durante le puntate vengono affrontati diversi argomenti e ci sono degli spazi curati da Gene Gnocchi.

Alcune volte nell’ultimo blocco è presente Il Processo di Quarta Repubblica, rubrica dove il conduttore offre agli ospiti un argomento su cui discutere ed esporre le proprie tesi, favorevoli o contrarie.

Durante la puntata verrà dato ampio spazio ai costi della politica dopo il taglio del numero dei parlamentari, al nuovo regolamento europeo per la riduzione degli imballaggi e al caso del documentario sull’immigrazione e Ong “L’Urlo” del regista Michelangelo Severgnini, contestato a Napoli durante la proiezione al Festival dei diritti umani. Spazio anche ad un’inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia e una sul controllo dei finanziamenti alle cooperative per l’assistenza ai migranti. Il faccia a faccia della settimana sarà con l’allenatore Zdenek Zeman, che ha presentato il suo libro e parlerà dello scandalo del calcio italiano con i falsi in bilancio della Juventus. Ospiti della serata Vittoria Baldino, vicecapogruppo del M5s alla Camera, Riccardo Magi, deputato e presidente di +Europa, il magistrato Cuno Tarfusser, l’esperto di lavoro previdenza e welfare Alberto Brambilla, Mario Oliveiro, ex presidente della Regione Calabria, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Alessandro Barbano, Claudia Fusani, Andrea Ruggieri, Francesca Ronchin. Presente anche Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che offrirà il suo contributo, e Gene Gnocchi, con il suo abituale punto di vista. Sarà sicuramente una puntata ricca di informazione e di confronti su quelli che sono gli argomenti di cui si sta parlando maggiormente in questi giorni, dalla Juventus alla politica, alle polemiche per le dichiarazioni del ministro Crosetto nei confronti del leader del M5s, Giuseppe Conte. Nicola Porro condurrà la puntata consentendo ai suoi ospiti di esprimere il loro pensiero e partecipare al dibattito.