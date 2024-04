La cantante Marcella Bella è stata ospite di Francesca Fagnani a “Belve”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto nell’intervista.

Marcella Bella a Belve: “Minacciai di colpire Lory Del Santo”

Continuano le interviste di Francesca Fagnani a “Belve“. Nella puntata di ieri sera, 16 aprile 2024, tra gli ospiti c’era la cantante Marcella Bella che ha parlato di diversi argomenti, e ha anche raccontato un aneddoto su Lory Del Santo. Ecco cosa ha detto Marcella alla Fagnani: “arrivò, si inginocchiò e parlò all’orecchio di mio marito. Lui era terrorizzato e, a mia domanda, mi disse che non l’aveva mai vista. Lei se ne andò e dopo mezz’ora tornò lì a parlargli di nuovo all’orecchio. Non ci ho più visto: ho tolto la scarpa per dargliela in testa mentre mio marito mi teneva. Le diedi dei colpi sulla schiena e le chiesi se conosceva mio marito. Mi disse che non lo conosceva e a quel punto la invitai ad andarsene senza guardarsi indietro.” Oggi è arrivata la risposta da parte di Lory Del Santo che ha invece detto che non sa chi sia il marito di Marcella Bella e che non ha nemmeno mai incontrato la cantante, altrimenti se lo ricorderebbe.

Marcella Bella a Belve: “Esclusa dai big del Festival da cinque anni”

Sempre nel corso dell’intervista andata in onda ieri sera a “Belve”, Marcella Bella ha parlato anche del Festival di Sanremo, dicendo che sono ormai cinque anni che, nonostante le belle canzoni, non la prendono. La cantante ha anche ipotizzato che forse Amadeus non la ama particolarmente. Marcella ha infatti detto che in questi anni ha mandato un sacco di canzoni ma che appunto non è mai stata presa come big. C’è da dire che ogni anni sono centinaia le canzoni proposte e quindi la concorrenza è sempre stata molto alta. Vedremo se Marcella sarà invece una dei big della prossima edizione del Festival, di cui ancora non si conosce chi ci sarà alla conduzione. Marcella Bella ha anche attaccato Anna Tatangelo accusandola di aver copiato la canzone “Bastardo“, portata a Sanremo, quando lei due anni prima aveva cantato “Uomo bastardo”. Marcella ha anche voluto ricordare il fratello Gianni Bella, con le seguenti parole: “mi manca un braccio, una mano, le orecchie senza Gianni. Per un grande artista come lui non poter più cantare o scrivere è stato un castigo terribile, un dolore che avrò sempre. Devo tutto a lui, non so neanche se avrei cantato senza di lui. Quando non ci sarà più vorrei essere ricordata per le mie canzoni, quelle che ha scritto mio fratello.” C’è stato anche qualche momento di nervosismo, quando la Fagnani ha parlato a Marcella dell’indagine da parte del fisco. La cantante ha detto che la questione si è risolta con delle scuse ufficiali.

