Le riprese di Mare Fuori 4 sono ufficialmente iniziate e i fan non stanno più nella pelle e desiderano scoprire qualche anticipazione. Scopriamo insieme cosa è emerso dalle prime giornate sul set.

Mare Fuori 4: le anticipazioni



Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono ufficialmente iniziate. La serie tv ha ottenuto un successo davvero incredibile con i primi tre capitoli e i fan attendono con ansia il momento dell’uscita della nuova stagione. Gli attori sono tornati sul set e grazie ai social network sono già emersi dettagli e anticipazioni. Come rivelato da Antonio Di Matteo, che interpreta Lino, le riprese sono iniziate in ritardo per qualche cambiamento strutturale che riguarda le location. La messa in onda della quarta stagione potrebbe essere prevista per l’inizio del 2024. Al centro della trama ci sarà la storia d’amore tra Rosa e Carmine e la vendetta di Edoardo Conte. Il finale della terza stagione ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Tra gli attori che hanno condiviso qualche momento sul set c’è anche Maria Esposito, che interpreta Rosa Ricci. Ha condiviso con i follower qualche scatto particolare durante la lettura del copione, con Carmine Recano, che interpreta il Comandante, ma anche in compagnia di Lucrezia Guidone, che interpreta Sofia, e Ludovica Coscione, che interpreta Teresa. “Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina e spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io quest’anno” ha dichiarato Maria Esposito, commentando questo nuovo inizio su Instagram.

Mare Fuori 4: le parole del regista Ivan Silvestrini



Ivan Silvestrini ha risposto a qualche curiosità dei fan. Alcuni gli hanno chiesto cosa significa per lui iniziare le riprese di una nuova stagione di Mare Fuori. “Un’esaltante, ma devastante corsa contro il tempo. Sento addosso una grande ma anche piacevole responsabilità, quella di non deludervi, anche se so che le cose non andranno sempre come sperate, ma d’altronde è sempre così le storie esistono finché esistono problemi” ha dichiarato il regista. Gli è stato anche fatto notare un errore nel primo ciak, la cui foto è stata condivisa sui social, dove la data segnata era 22 giugno invece di 22 maggio. Ivan Silvestrini ha anche dichiarato che la quarta stagione di Mare Fuori sarà “tempestosa”. “Spero che tutti mi considerino un amico nel dire loro di rimanere lucidi nonostante tutto questo bagliore” è il suo consiglio per gli attori che fanno parte del cast e che hanno ottenuto un successo davvero incredibile. “Quella che abbiamo qui è un’occasione unica e preziosa di lasciare un segno, è una condizione che non capita facilmente e spero che loro la sfruttino con responsabilità fino all’ultimo. Il successo è effimero, le grandi storie restano” ha aggiunto il regista. Tra le rivelazioni che aspettavano il fan c’è uno spoiler che riguarda il personaggio di Ciro Ricci. “Il nostro produttore Rai Michele Zatta ha detto che in qualche modo ci sarà” ha spiegato il regista. Chissà se è vivo o se si tratterà solo di flashback.