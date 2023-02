Mare Fuori sta ottenendo un successo davvero incredibile e su Rai 2 sta andando in onda la tanto attesa terza stagione. Scopriamo insieme chi è Rosa Ricci, uno dei personaggi più amati, con qualche curiosità sull’attrice che la interpreta.

Mare Fuori, chi è Rosa Ricci?

La terza stagione di Mare Fuori è disponibile su RaiPlay in versione integrale e sta andando in onda su Rai2 ogni mercoledì. Una serie che ha ottenuto un successo incredibile e che continua ad appassionare milioni di telespettatori, che seguono con grande passione e grande interesse le storie dei protagonisti, detenuti dell’Istituto Penale per Minorenni di Napoli. Una delle protagoniste più amate di questa stagione è senza dubbio Rosa Ricci, la sorella minore di Ciro, entrata in scena proprio per vendicare la morte del fratello, alimentando l’eterna faida tra la famiglia Ricci e la famiglia Di Salvo.

Rosa è la più giovane dei fratelli Ricci, arrivata alla fine della seconda stagione, ma la cui storia si comprende molto meglio durante questa terza stagione. La ragazza si rivela essere un membro della famiglia Ricci particolarmente fedele, dedita alle “regole” della famiglia, convinta ed ostinata a scontrarsi con Carmine, appartenente alla famiglia nemica Di Salvo, considerato il responsabile della morte di Ciro. Durante la terza stagione, però, succede qualcosa di inaspettato.

Rosa Ricci inizia ad avvicinarsi sempre di più a Carmine Di Salvo, con un rapporto amore-odio e diversi tentativi di ucciderlo, che poi si trasformano in una forte attrazione e in un sentimento più forte di quanto potesse immaginare, che la metterà molto in difficoltà nei confronti della sua famiglia, mettendo a rischio la sua costante lealtà verso il padre. Rosa Ricci è anche la protagonista assoluta del clamoroso finale di cui si sta parlando sempre più spesso negli ultimi giorni. Una scena che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, i cui protagonisti sono Rosa, Carmine e il padre della ragazza, Don Salvatore Ricci. Una scena che viene lasciata in sospeso, in cui si sente un colpo di pistola. Per sapere cosa succede si dovrà aspettare la quarta stagione di Mare Fuori, già confermata. Ma secondo alcune voci l’ultima puntata avrà un finale leggermente diverso e approfondito durante la messa in onda su Rai 2.

Maria Esposito: l’attrice che interpreta Rosa Ricci

A vestire perfettamente i panni di Rosa Ricci, uno dei personaggi più amati di Mare Fuori, c’è una giovanissima attrice di nome Maria Esposito, che ha mostrato tutto il suo grande talento con questo ruolo. La ragazza è nata a Napoli il 10 novembre 2003 e si è avvicinata alla recitazione molto presto, frequentando l’Accademia di Recitazione di Napoli e seguendo lezioni di dizione e di danza. Maria Esposito è alla sua prima interpretazione televisiva, ma il suo grande talento fa pensare ad una carriera in sicura ascesa. Una curiosità sull’attrice, che ha letteralmente fatto impazzire i fan, è che è sentimentalmente legata ad un suo collega, Antonio Orefice, che in Mare Fuori interpreta il ruolo di Totò e che è già apparso anche in Gomorra.