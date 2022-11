Marco Bellavia, come dichiarato da lui stesso nell’ultima puntata del GF Vip, vorrebbe tornare nella Casa per trascorrere un po’ di tempo con Pamela Prati. La produzione del reality più spiato d’Italia ha preso una decisione.

Marco Bellavia vuole tornare al GF Vip

“Pamela vista questa tua dichiarazione, devo essere sincero e accetto di mettermi in gioco con te, sono disposto a fare la quarantena ed entrare a supportarti in questa avventura. Alfonso fammi ritornare che io sono pronto“, ha dichiarato Marco Bellavia nell’ultima puntata del GF Vip. Signorini, un po’ imabarazzato, ha replicato: “Ok prendiamo in carico questa tua richiesta e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Sentiamo il GF e ti faremo sapere“.

Bellavia vuole tornare al GF Vip: la decisione della produzione

A distanza di qualche giorno dalla sua richiesta, sembra che la produzione del GF Vip abbia già preso una decisione. A rivelarla è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nell’ultima puntata di Casa Pipol. Ha dichiarato:

“Come avete visto Marco Bellavia ha detto che vuole rientrare in gioco. Intanto diciamo che da ora sarà ospite fisso insieme agli eliminati nonostante sia andato via dal Grande Fratello Vip, ma sarà ospite in studio. Lui vuole fare la quarantena perché vuole andare a trovare Pamela Prati ma la risposta del GF al momento è no“.

Pertanto, Bellavia non tornerà al GF Vip. Per ora, la produzione preferisce non correre altri rischi.

GF Vip: salta la puntata di Natale

Oltre alla decisione della produzione sul rientro di Marco al GF Vip, Parpiglia ha dato un’altra piccola anticipazione. Quest’anno, il reality più spiato d’Italia salterà la messa in onda di Natale. Ha dichiarato: