Marco Bellavia: chi è, vita privata e carriera

Chi ha vissuto a pieno gli anni ’90, sicuramente ricorderà Marco Bellavia, che è stato al timone di Bim Bum Bam, accanto a Paolo Bonolis. Ora sarà uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip.

Marco Bellavia: la sua carriera

Marco Bellavia è stato per anni al timone dello storico programma per bambini Bim Bum Bam, accanto ad un giovanissimo Paolo Bonolis all’inizio della sua carriera.

Dopo tanti anni è pronto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, per questa settima edizione imminente. L’uomo, storico volto di Bim Bum Bam, è stato annunciato come uno dei nomi che fa parte del cast della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tramite i canali social di Marco Bellavia si capisce che ha intrapreso un percorso come mental coach, lontano dalla televisione che negli anni ’90 lo aveva reso famoso.

“Aiuto le persone a trovare la felicità e a vincere” ha spiegato Bellavia, presentando quella che per lui è diventata una vera missione. Un percorso molto profondo, che ha deciso di condividere con le altre persone, cercando di aiutarle a trovare il loro benessere mentale. Marco Bellavia, ex conduttore e attore, vive e lavora a Milano, dove è nato il 9 dicembre 1964, sotto il segno del Sagittario. Dopo il successo sul piccolo schermo, ha deciso di cambiare strada e diventare un imprenditore.

Nel 1986, come molti sicuramente si ricorderanno, ha recitato nella serie tv Love Me Licia, interpretando il ruolo di Steve, e poi nella saga Arriva Cristina e, dal 1990 al 2001, nella fortunatissima trasmissione per bambini Bim Bum Bam. Nei primi anni del 2000, per ben due stagioni, ha lavorato anche nella trasmissione televisiva Forum, per poi diventare anche un inviato di Stranamore. Ora per lui si aprono le porte della casa più spiata d’Italia.

Marco Bellavia: chi è?

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marco Bellavia in passato è stato legato sentimentalmente ad una sua collega, ovvero Paola Barale, che è stata impegnata con lui dal 1992 al 1995. Nel 2007, dopo essersi legato ad una nuova compagna, ha avuto un figlio. Di lei, però, non si hanno molte informazioni, perché non appartiene al mondo dello spettacolo. Marco Bellavia nel corso della sua carriera ha lavorato anche come modello, oltre ad essere un conduttore di grande successo negli anni ’90. Dopo aver frequentato il liceo scientifico si è iscritto all’Università in Scienze geologiche, presso la facoltà di Scienze Naturali dell’Università degli Studi di Milano, che però avrebbe abbandonato dopo circa tre anni. Ad un certo punto della sua vita ha deciso di dedicarsi alla sua attività di mental coach. Nel suo profilo Instagram condivide spesso numerosi aggiornamenti proprio riguardo questa sua attività. Il pubblico sarà sicuramente molto felice di rivedere Marco Bellavia sul piccolo schermo ora che Alfonso Signorini ha deciso di sceglierlo per far parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Questa esperienza gli permetterà di mostrare al pubblico un lato di se stesso che fino ad oggi è rimasto sconosciuto.