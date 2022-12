Ospite di Pomeriggio 5, Marco Bellavia è tornato a parlare della sua avventura al GF Vip. L’ex volto di Bim Bum Bam, anche se è stato in Casa soltanto nove giorni, ha avuto una crisi molto pesante, ma ci ha tenuto a sottolineare che non è stata causata dalla depressione.

Marco Bellavia: cosa ha avuto al GF Vip?

Marco Bellavia, grazie alla sua partecipazione al GF Vip 7, è tornato in auge. Ospite di Pomeriggio 5 ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia e ha spiegato il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il gioco. Marco non è fuggito dal reality per colpa della depressione, così come qualcuno ha sostenuto, ma soltanto perché quella realtà gli stava facendo provare emozioni spiacevoli.

Le parole di Marco Bellavia

Bellavia ha raccontato:

“Oggi sto molto bene. Sono stato male in quei giorni nella Casa. Non ho un problema di base, come tanti hanno diagnosticato. Ho fatto uno studio con uno psichiatra che mi ha detto esattamente cos’è successo. Ho avuto un problema fisico e mentale nella Casa perché non ho dormito, ho sbagliato ad approcciarmi alla Casa, proprio fisicamente. Ho dormito poco negli ultimi quattro giorni che sono stato nella Casa e non riuscivo più a ragionare, come se fossi ubriaco. Il non dormire mi ha scatenato queste cose allucinanti, quasi crisi incomprensibili”.

Marco ha avuto un problema non ben specificato, causato dalla mancanza di sonno. Ha avuto crisi di ansia e attacchi di panico, ma non è stato un disturbo già radicato nella sua vita.

Marco Bellavia ha avuto uno scompenso emotivo

Bellavia ha concluso: