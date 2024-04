Ieri sera è andata in onda l’attesissima intervista a Fedez a “Belve“. Il rapper ha parlato anche della crisi con Chiara Ferragni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto.

Fedez a Belve: “Il sesso mi ha fatto innamorare di Chiara Ferragni”

L’attesa è finita. Ieri sera, in prima serata su Rai2, è andata in onda la seconda puntata di “Belve“, con l’intervista da parte di Francesca Fagnani a Fedez. Il rapper ha parlato di tante cose e anche della fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Alla domanda della Fagnani su cosa lo ha fatto innamorare di Chiara, Fedez ha risposto così: “Onesto? Il sesso. Quella connessione lì è una cosa che raramente ho sperimentato.” Fedez ha poi dichiarato che il caso del Pandoro ha influito sulla fine del matrimonio ma che non è stato l’unico motivo. Il rapper ha detto che gli ultimi tre anni sono stati difficili, dalla sua malattia ad altre cose. E alla fine la storia è finita. Ma Fedez ci tiene comunque a precisare che: “molti pensavano che sarei venuto qui a tirare m***a su mia moglie. Quello che ci tengo a dire è che comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l’amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima possa distendersi per il bene dei nostri figli.” Fedez ha anche voluto precisare che non ci sono stati tradimenti e che il matrimonio non è quindi finito per questo o per la crisi di immagine di Chiara.

Fedez a Belve: “Ho messo in guardia Chiara sul suo manager”

Come abbiamo appena visto, Fedez, nel corso della lunga intervista da parte di Francesca Fagnani a “Belve”, ha ammesso che quello che è successo a dicembre ha influito sulla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, ovvero lo scandalo del pandoro griffato. Fedez ha detto che ha scoperto della truffa nel momento in cui è uscita la notizia e che non l’ha presa molto bene. Ecco cosa ha detto nell’intervista: “ho cercato di capire. Non voglio entrare nel merito ma voglio dire una cosa su Chiara. Ha sbagliato e non lo dico in termini legali, la situazione si poteva gestire meglio. E sono sicuro che non c’è cattiva fede, mi spiace che si sia presa lei tutte le responsabilità, quando doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Sono del suo manager.” Fedez ha anche parlato del motivo per cui nelle foto e nei video non si vedono più i volti del figli, dicendo che è stato lui a chiedere questa cosa a Chiara, proprio per tutelare Leone e Vittoria. E che è convinto di essere un buon padre, nonostante molti non lo pensano.

