Dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai, alcune voci parlerebbero di un nuovo addio, quello di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In e volto storico della televisione italiana, si sarebbe lasciata scappare una frase che, ovviamente, non è passata inosservata. Che cosa sta accadendo? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Mara Venier lascia la Rai? La frase non passa inosservata

La puntata di Domenica In del 4 giugno 2023 ha lanciato una vera e propria bomba. La conduttrice Mara Venier, infatti, si è lasciata scappare una frase piuttosto sorprendente che non è ovviamente passata inosservata. Durante una conversazione con il grande Teo Teocoli, Mara Venier ha affermato: «Chissà se ci sarò l’anno prossimo con Domenica In. Non so se sarò ancora qui nella prossima stagione. Vedremo».

La dichiarazione della conduttrice ha sicuramente lasciato il pubblico in studio e quello a casa abbastanza interdetto e il dubbio è sorto spontaneo per tutti: Mara Venier lascerà la Rai?

La sua presenza in televisione è ormai una costante e Domenica In è il suo programma del cuore, quindi anche solo pensare che Venier possa lasciare definitivamente lo studio è qualcosa di grande che porta e provoca non poco dispiacere.

In realtà Mara Venier aveva già parlato in passato di un suo possibile abbandono alla Rai, ma lo aveva fatto mettendo le mani avanti su un dettaglio importante:

Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino meno.

Il dubbio rimane acceso e si attendono chiarimenti riguardo la situazione della Rai e di quella della conduttrice. Dopo Fabio Fazio anche la posizione di Mara Venier sta traballando? Anche se non sarà un addio ufficiale alla Rai, sicuramente il suo “addio” a Domenica In significherebbe moltissimo sia per l’azienda, sia per il pubblico ormai affezionato a lei.

Mara Venier lascia la Rai? Il ritiro da Domenica In è sempre più certo

La frase rilasciata durante la diretta di Domenica In del 4 giugno 2023 ha scatenato un vero e proprio fumo, specialmente sul web. Mara Venier avrebbe dichiarato di non sapere se sarà ancora presente in studio per la nuova edizione del programma Rai, ma non ha mai effettivamente parlato di un addio ufficiale alla televisione e alla Rai. Il pensiero di abbandonare il programma era già nell’aria da mesi, ma durante la diretta la frase è stata ribadita e probabilmente la volontà c’è. Niente addio alla televisione, ma probabilmente un addio al suo Domenica In, ma sulla Rai in generale non si sa nulla.

Tra le motivazioni, oltre al grande impegno annuale che il programma le porta, c’è anche il marito Nicola Carraro. L’uomo, infatti, avrebbe mosso un’osservazione alla moglie che, a quanto pare, le è rimasta impressa. «Forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarsi a vicenda»: sarebbe questo il pensiero di fondo di Mara Venier.

Insomma, non resta che attendere aggiornamenti riguardo il futuro della conduttrice.