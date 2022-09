Dopo il periodo estivo torna Domenica In, il programma contenitore che fa compagnia a tutti gli italiani durante il giorno di festa. A condurlo ci sarà sempre Mara Venier, l’amatissima ‘zia’ viene riconfermata al timone del programma. Quando inizia? A che ora andrà in onda?

Domenica In: Come nasce il programma?

Il programma ormai viene trasmesso da più di quarant’anni. Nasce nel 1976 e viene ideato da Corrado durante il periodo dell’austerity in cui il prezzo del petrolio era alle stelle. Infatti è stato pensato per incollare ed intrattenere gli italiani alla televisione durante il giorno in cui avrebbero potuto fare gite fuori porta. Per la quaranteseiesima edizione ci sarà sempre Mara Venier che è alla guida del programma da cinque anni consecutivi.

La conduttrice dà al programma un taglio più familiare soprattutto con le su interviste cuore a cuore.

Domenica In: Domenica In Show

Per quest’anno è prevista una novità: Domenica In Show, un secondo appuntamento serale con Mara Venier. Secondo il palinsesto della Rai per il 2022-2023, il programma sarebbe dovuto andare in onda, per due serate, dal 16 settembre dopo I soliti ignoti di Amadeus. Nonostante il successo della prima edizione, non si farà.

Perché? La rete statale insieme a Mara Venier ha deciso di lasciarlo fuori per motivi di tempo e di studio. La conduttrice preferisce dare spazio e concentrarsi sulla trasmissione pomeridiana. Sarebbe stata un’opportunità per festeggiare i trent’anni di conduzione di Mara Venier ma questo non accadrà. Per la ‘Zia’ questa sarà la quattordicesima edizione andando così a superare il record raggiunto da Pippo Baudo.

Domenica In: data di inizio, orario e canale tv

L’inizio è previsto prima del solito e ad anticiparlo è stata proprio la conduttrice a dirlo alla cantante Elisa durante l’ultima puntata della scorsa stagione. Il programma inizierà l’11 settembre 2022 e andrà in onda su Rai 1 tutte le domeniche dalle ore 14 alle ore 17:15. Ci saranno come sempre tanti ospiti ma non si sanno ancora i nomi. Probabilmente il primo giorno ci sarà un servizio sull’attentato alle Torri Gemelle mentre per le prossime domeniche troveremo interviste per le campagne elettorali visto le imminenti elezioni.