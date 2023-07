Mara Venier lascia Domenica In e tutti si stanno già chiedendo chi condurrà l’edizione 2023/2024. L’annuncio è arrivato direttamente dalla conduttrice, che è pronta a dire addio alla trasmissione dopo ben 15 anni.

Perchè Mara Venier lascia Domenica In? Chi condurrà l’edizione 2023/2024?

Mara Venier è il volto storico di Domenica In. Dopo ben 15 anni di conduzione, la donna ha deciso di dire addio al programma, con grande dispiacere di molti fan. Tantissimi telespettatori erano abituati a trascorrere la domenica pomeriggio in compagnia di zia Mara e dei suoi ospiti, per cui questo cambiamento sicuramente ha scatenato il dispiacere di molti di loro. Per chi era particolarmente affezionato alla trasmissione sarà difficile pensare ad un’altra donna, o magari ad un uomo, al timone di Domenica In. Eppure, il momento di dire addio è ufficialmente arrivato, proprio su decisione di Mara Venier. La conduttrice, però, ha deciso che non lascerà subito il programma. “Questo anno è l’ultimo. Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi ma questo sarà l’ultimo anno” ha dichiarato Mara Venier, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai alla sede di Napoli. La decisione di confessare che questo sarà l’ultimo anno ha colpito moltissimi fan. Avendo deciso di tenersi stretto il timone di Domenica In ancora per un anno, i fan possono avere almeno la sicurezza che l’edizione 2023/2024 sarà condotta ancora una volta da lei.

Mara Venier lascia Domenica In: non sono mancati gli attacchi

L’addio di Mara Venier a Domenica In ha colpito moltissime persone, ma anche la decisione di condurre la trasmissione ancora per un’edizione non ha lasciato indifferenti i telespettatori. Molti di loro, probabilmente non così affezionati alla conduttrice, hanno colto l’occasione per attaccarla. Nonostante zia Mara sia entrata nel cuore di molti italiani, come se fosse una persona di famiglia, ci sono anche diversi telespettatori che pensano sia arrivato il momento di lasciare spazio a conduttrici e conduttori più giovani. Mara Venier è pronta per condurre la sua ultima edizione di Domenica In, prima di dire addio alla trasmissione che ha condotto per ben 15 anni. La stessa conduttrice, alla fine di questa edizione, ha dato appuntamento a settembre. Proprio questo suo post ha fatto discutere, perché molti telespettatori hanno sottolineato che forse sarebbe stato meglio dare spazio a conduttori più giovani. “Torna ancora la Venier? Ma largo ai giovani” ha scritto un utente. “Da anni dice cha lascia e poi torna sempre” ha sottolineato un altro utente. Questa, però, sarà davvero la sua ultima stagione e per quanto alcuni spettatori abbiano esultato, ce ne sono moltissimi altri che sentiranno la sua mancanza nelle domeniche pomeriggio.