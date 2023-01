E’ scattata la pace tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli? Pare proprio di sì. Dopo le tensioni dei mesi scorsi la conduttrice di Domenica In e l’ex presenza fissa del programma di Rai1 sembra essere tornato il sereno tra i due.

E lo showman scalda i motori in vista del ritorno nel talk del primo canale.

La pace tra Mara e Pierpaolo

A lanciare il clamoroso spoiler è stata proprio la stessa Mara Venier, che nelle scorse ore ha postato su Instagram un video che non è passato inosservato. Nel filmato in questione la presentatrice abbracciava l’ex gieffino negli studi del suo Domenica In. È ovviamente si tratta di un chiaro segnale, presto Pierpaolo Pretelli potrebbe ritornare nel programma di Zia Mara.

Cosa è accaduto in passato

E pensare che dopo l’avventura a Tale e Quale Show e la presenza fissa a Domenica In Pierpaolo Pretelli sembrava essere quella ventata di freschezza che serviva in Rai. Però, nel corso di una galeotta intervista rilasciata dall’ex concorrente del GF Vip a Verissimo il rapporto con Mara Venier, che nel frattempo era divenuto solidissimo, è saltato per aria. Detto l’addio al talk domenicale, Pierpaolo si è reso protagonista dello scivolone: “In Rai ho fatto un po’ l’azione da botulino, ho ringiovanito un po’.” Dichiarazioni che non sono andate giù alla Venier, ma ora l’allarme sembra rientrato dopo mesi complessi.

Il chiarimento di Pretelli

Dopo la bufera Pierpaolo si è giustificato così, tentando di ammorbidire la tensione: “Era una battuta scherzosa. Non c’era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso, ma ho sempre detto giocosamente di essere il ‘botulino’ della Rai, battuta già fatta ad una intervista a TvTalk. Sarò sempre grato a Carlo Conti e a Mara”. E la Venier ha perdonato definitivamente Pierpaolo, pronto a tornare a Domenica In.

