Dopo essere risultata positiva al Covid, Mara Venier è finalmente negativa. La puntata speciale natalizia di Domenica In è "salva".

Mara Venier era risultata positiva al Covid nelle scorse ore. In seguito a ciò c’era stata apprensione per le condizioni di salute della conduttrice di Rai 1. Per quest’ultima ci sono ottime notizie. “Zia Mara” è finalmente negativa e può tornare dal suo pubblico.

Il Natale è infatti alle porte e Domenica In andrà in onda come sempre: “Sono negativa, quindi ora corro a registrare la puntata”, ha affermato con grande entusiasmo.

Mara Venier è negativa al Covid: l’annuncio sui social

La conduttrice ha dato l’annuncio della negatività al covid con il viso illuminato dalla gioia e ha dichiarato: “Sono pazza di gioia. Ho fatto due tamponi stamattina, sono negativa. Per cui corro agli studi e ci vedremo sicuramente a Natale.

Perché Domenica In va in onda a Natale. Sono molto felice. Grazie al professor Le Foche. Evidentemente ce l’avevo già da dodici, tredici giorni. Negativa!”.

Chi saranno gli ospiti della puntata natalizia?

Nel frattempo c’è grande attesa per la messa in onda del programma. Come sempre gli ospiti d’eccezione saranno molti a cominciare da Iva Zanicchi che a Ballando con le Stelle ha fatto “furore”.

Non mancherà Christian De Sica, così come Bobby Solo che proporrà al pubblico canzoni natalizie. Non ultimo è attesa anche un’altra colonna della musica italiana ossia Orietta Berti.