Mara Venier commossa: la sua festa di compleanno

Mara Venier ha organizzato un party esclusivo per festeggiare il suo 72esimo compleanno e non ha mancato di commuoversi dopo aver ballato un lento con suo marito, Nicola Carraro.

Mara Venier: il compleanno

Mara Venier ha festeggiato il suo 72esimo compleanno in uno dei locali più esclusivi di Roma e all’evento hanno partecipato alcuni dei suoi amici più cari (come il conduttore Alberto Matano e l’attore Claudio Santamaria).

Durante i festeggiamenti la conduttrice si è concessa un lento con suo marito, Nicola Carraro, e non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione. A seguire, sui social, ha postato un’immagine che la ritrae a Venezia e ha scritto: “Pubblico questa foto della mia Venezia, dove sono nata e dove il mio cuore è rimasto…”.

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto gli auguri per il suo 72esimo compleanno e suo marito Nicola ha scritto sui social: “Auguri amore grande”.

I due sono sposati dal 2006 e sono più innamorati che mai. Più volte Mara Venier ha confessato la sua intenzione di ritirarsi dal mondo della tv per trascorrere più tempo insieme a suo marito e ai suoi adorati nipoti, con cui passa ogni suo momento libero. “È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”, ha affermato la conduttrice nel 2021.

In tanti si chiedono se davvero lascerà la tv per ritirarsi a vita privata o se invece continuerà a fare i contenti i suoi fan apparendo in tv.