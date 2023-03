Manicure primavera 2023: lo smalto olografico di Chiara Ferragni è super chic

Chiara Ferragni è sempre un’icona di stile. Ogni dettaglio sfoggiato non può che diventare una vera e propria moda. L’influencer segue sempre i trend e per la primavera 2023 ha deciso di sfoggiare una manicure molto particolare, con lo smalto olografico.

La manicure di Chiara Ferragni per la primavera 2023



Se a Chiara Ferragni piace, piace inevitabilmente a tutti. L’influencer è una vera e propria icona di stile, fonte di ispirazione di molte donne, che ne copiano il look e la manicure. L’ultima sfoggiata non è passata inosservata, anzi, è una vera e propria tendenza di questa stagione. Chiara Ferragni è appena arrivata a Marrakech con la sua crew di lavoro, ospite di uno dei più sontuosi wellness hotel della capitale marocchina, una location da sogno, che sta facendo sognare anche tutti i suoi follower che seguono quotidianamente le sue avventure e il suo lavoro. Anche in questa occasione Chiara Ferragni si è presentata al top della sua forma e del suo stile, con il suo caschetto vanilla blonde particolarmente amato e copiato. A questo hairstyle, la regina delle influencer ha abbinato una manicure primavera 2023 dai toni pastello che ha letteralmente fatto impazzire tutti. Una manicure ideale per la primavera che sta iniziando, con i colori giusti e particolarmente versatile per ogni look che si desidera sfoggiare. Chiara Ferragni ha mostrato le sue perfette unghie affusolate nell’intramontabile almond shape, su cui ha scelto di applicare un prezioso smalto olografico, nei toni del rosa perlato, che ha donato un effetto davvero meraviglioso alle sue mani. Tra riflessi cangianti e nuance molto romantiche e sofisticate, la manicure primaverile di Chiara Ferragni ha avuto un successo davvero incredibile. L’influencer ha saputo mixare stile e romanticismo, per delle mani perfette in occasione di questo viaggio di lavoro e dell’inizio della tanto attesa bella stagione.

Chiara Ferragni sfoggia una manicure olografica



Conoscete la manicure olografica? Amate l’effetto che dona alle mani? Allora è decisamente il caso di osservare con grande attenzione il nail look perlato e cangiante sfoggiato dalla bellissima Chiara Ferragni, per ottenere tutte le informazioni utili per replicarlo. Questa meravigliosa manicure primaverile scelta dalla regina delle influencer è stata creata usando come prodotto finale il pigmento professionale Aurora di Passione Unghie. Aurora, in polvere molto fine, deve essere applicato sopra lo smalto, di qualsiasi colore desideriate, con lo scopo di impreziosirlo e creare dei giochi di riflessi molto particolari. Un pigmento che riesce a regalare un finish perlato molto delicato e nello stesso tempo anche molto luminoso. La manicure olografica è davvero perfetta per l’arrivo della primavera e Chiara Ferragni non è l’unica ad averla scelta. Su Instagram sono state condivise moltissime manicure simili alla sua e sicuramente verrà scelta da molte altre donne, che vogliono portare un po’ di luminosità sulle mani in occasione della bella stagione. Dopo le unghie a effetto marmo e molti altri nail look nel segno del total black, ora è arrivato il momento di celebrare la primavera, la femminilità e anche il romanticismo, con una manicure che sembra essere uscita da una favola, da vera adolescente innamorata e piena di sogni.