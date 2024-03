Hai fatto il gel alle unghie ma non hai proprio tempo di rimuoverlo dall’estetista? Nessun problema, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti spiegheremo in modo rapido e veloce come togliere il gel senza rovinare le unghie.

Come togliere il gel dalle unghie senza rovinarle: 5 consigli utili

La ricostruzione con gel è un metodo ampiamente diffuso e richiesto per ottenere unghie lunghe e curate. Tuttavia, la fase di rimozione del gel richiede particolare attenzione per evitare danni alle unghie naturali sottostanti. E’ cruciale seguire correttamente i passaggi di rimozione per preservare l’integrità delle unghie. Dunque, ecco 5 consigli preziosi da seguire:

Utilizza l’acetone L’acetone è un ottimo solvente per rimuovere il gel. Immergi le unghie in una ciotola di acetone o utilizza dischetti imbevuti di acetone per ammorbidire il gel in modo uniforme e delicato.

Avvolgi con alluminio Dopo aver applicato l’acetone sulle unghie, avvolgile singolarmente con pezzetti di alluminio. Questo trucco permette al prodotto di rimuoversi più facilmente e velocemente, risparmiando tempo e mantenendo l’efficacia del processo.

Lima delicatamente Una volta che il gel si è ammorbidito grazie all’acetone, lima delicatamente la superficie per rimuovere il prodotto in eccesso. Evita di limare troppo aggressivamente per non danneggiare lo strato superiore dell’unghia. Inizia il processo di limatura utilizzando una lima più dura , con grana 100/150. Man mano che ti avvicini all’unghia naturale, passa ad una lima più delicata , con grana 180/200 , per evitare spiacevoli danni e mantenere l’integrità dell’unghia sottostante.

Utilizza il buffer per una finitura impeccabile Una volta rimosso completamente il gel, è consigliabile utilizzare un buffer, una lima a grana finissima, per eliminare eventuali residui di prodotto, levigare ed opacizzare l’unghia. Questo passaggio permette di ottenere una superfice uniforme, rimuovendo anche piccole irregolarità ed imperfezioni.

Idrata le unghie e le cuticole

Infine, è essenziale idratare le unghie. Applica oli specifici per cuticole o creme idratanti ricche di sostanze nutrienti. Massaggia delicatamente le unghie e le cuticole per favorire l’assorbimento del prodotto. L’idratazione costante aiuta a prevenire la rottura, la secchezza e la fragilità delle unghie, mantenendole forti, sane e dall’aspetto curato.

Seguendo attentamente questi piccoli consigli, potrai rimuovere il gel dalle unghie comodamente da casa, in modo sicuro ed efficace, ottenendo risultati professionali senza compromettere la salute e la bellezza delle tue unghie naturali.

