Tendenze unghie perlate primavera 2023: idee e consigli

Una delle tendenze per questa primavera riguarda le unghie perlate, per una manicure luminosa e scintillante. Chiara Ferragni ha già sfoggiato le sue unghie perfette, destinate a diffondersi sempre di più.

Tendenze unghie perlate primavera 2023



Per questa primavera arriva la tendenza delle unghie perlate, un trend che si sta diffondendo sempre di più. Questa tendenza arriva direttamente dagli anni ’80, un ritorno dal passato decisamente molto apprezzato, che rende la manicure ancora più luminosa e brillante, perfetta per la bella stagione. La prima a cedere a questa nuova tendenza è stata Chiara Ferragni, la regina delle influencer, che sul suo profilo Instagram ha già sfoggiato la sua manicure nuova di zecca, con riflessi perla che la rendono davvero scintillante e anche elegante. Firmata PassioneUnghie, riesce ad incarnare alla perfezione la tendenza Pearly Nails, che ha riportato in voga lo stile degli anni ’80, rendendolo decisamente contemporaneo. Il risultato sono unghie perlate brillanti, da abbinare a qualsiasi forma e lunghezza e anche in grado di catturare tutta la luminosità che serve durante la bella stagione. Le unghie perlate sono anche una splendida rivisitazione della manicure nude, con un tocco in più che le rende più vistose ma sempre molto eleganti. Per realizzare questo tipo di nail art serve usare una base molto chiara, che può essere bianca, rosa o azzurra, che va poi abbinata a polveri cangianti che riescono a creare i giusti riflessi di perla. L’alternativa per riuscire a realizzare una manicure più semplice e veloce è quella di scegliere direttamente uno smalto bianco con i riflessi perlati. In questo modo riuscirete ad avere delle unghie perfette in vista della primavera, riuscendo a riflettere alla perfezione la luce e la luminosità tipiche di questa bellissima stagione.

Unghie perlate primavera 2023: una manicure che cattura la luce



La caratteristica più importante delle unghie perlate è sicuramente la capacità di catturare la luce, che durante la primavera è davvero un tocco in più. Lo scopo di questa tipologia di manicure è donare luminosità, riuscendo a trasformare la base bianca o chiara tramite una moltitudine di riflessi. L’ispirazione di questo tipo di manicure, ovviamente, sono le perle, che hanno tantissime sfumature brillanti. Solitamente sono bianche, ma possono arricchirsi di bagliori rosati o dorati, ma anche attraverso sfumature più fredde e vicine all’azzurro o all’argento. L’effetto prezioso delle unghie perlate si completa con un finish leggermente cromato, tipico di questa nail art, per riuscire ad amplificare la brillantezza dello smalto perla e dare anche un tocco più moderno al risultato finale. L’alternativa più soft e pratica potrebbe essere quella di scegliere uno smalto già con riflessi perlati, da applicare sulle unghie da solo oppure in aggiunta a qualche accessorio tridimensionale, che andrebbe ad arricchire e rendere ancora più preziosa la manicure. Le unghie perlate bianche, rosa o azzurre, sono una vera tendenza di questa primavera 2023. Possono diventare una reinterpretazione della manicure nude oppure un elemento di arricchimento, a seconda delle proprie scelte. Al resto ci penserà solo la luce meravigliosa della primavera.