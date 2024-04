Per questa primavera 2024 è tornato prepotentemente alla ribalta lo smalto nero. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sulle lingerie nails.

Tendenza unghie primavera 2024: spopolano le lingerie nails

Solitamente nelle stagioni calde, ovvero primavera ed estate, vanno di moda i colori più vivaci e caldi, non solo per quanto riguarda l’abbigliamento, ma anche per le unghie. Smalti rosa, verdi, azzurri, arancioni, sono quelli che vanno per la maggiore ma questa primavera 2024 ecco che tornano prepotentemente di moda le unghie nere. Stanno spopolando infatti le lingerie nails, ovvero le unghie nere effetto lingerie. Non si tratta però solamente di applicare sulle unghie uno smalto di colore nero, ma le unghie vengono arricchite da brillantini, stringhe e pizzi, quasi come se fossero dei corsetti, come ha fatto la nail artist Bettina Goldstein, che ha infatti ribattezzato questo nuovo trend con il nome di lingerie nails. Una manicure davvero unica quella mostrata dalla nota nail artist, che sta già davvero spopolando. Questa manicure è perfetta per essere sfoggiata soprattutto la sera, abbinata magari a un vestito elegante o sexy, sempre di colore nero. Insomma, altro che colori flou, questa primavera il colore da indossare è il nero! Ma vediamo adesso insieme alcune idee per unghie nere effetto lingerie da copiare subito.

Unghie nere effetto lingerie: idee eleganti e particolari (anche in pizzo)

Come abbiamo appena visto, la manicure della primavera 2024 si tinge di nero. Stiamo parlando delle lingerie nails, ovvero le unghie nere a effetto lingerie. Ma vediamo adesso insieme alcune idee eleganti e particolari da copiare subito:

Intrecci in pizzo: se volete realizzare delle unghie super sexy, ecco che gli intrecci in pizzo sono la scelta migliore. Per la base applicare uno smalto opaco, in modo poi da applicare le applicazioni 3D sulle unghie.

se volete realizzare delle unghie super sexy, ecco che gli intrecci in pizzo sono la scelta migliore. Per la base applicare uno smalto opaco, in modo poi da applicare le applicazioni 3D sulle unghie. Strass : le più semplici da realizzare, applicare lo smalto nero e poi incollare strass o brillantini sull’unghia.

: le più semplici da realizzare, applicare lo smalto nero e poi incollare strass o brillantini sull’unghia. Glitter: per un altro effetto super, ecco che potete acquistare uno smalto nero glitter, per rendere le vostre unghie super scintillanti e sexy.

per un altro effetto super, ecco che potete acquistare uno smalto nero glitter, per rendere le vostre unghie super scintillanti e sexy. Effetto velluto: se si vuole ottenere un effetto vedo non vedo, optare per delle applicazioni effetto velluto nero su una base chiara e lucida, non bianca o rosa ma magari un nude terroso.

Al fine che le nostre lingerie nails durino il più possibile è sempre bene ricordarsi di seguire alcune regole fondamentali, che in realtà vanno seguite qualunque tipo di manicure vogliamo realizzare. In primis le nostre unghie devono essere curate, vanno quindi idratate e vanno rimosse le cuticole. Prima di applicare lo smalto, è bene applicare una base coat, al fine non solo di proteggere le nostre unghie ma anche di garantire la durata dello smalto.

Adesso quindi siete pronte per realizzare le vostre lingerie nails, da sfoggiare il prima possibile!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Manicure mix and match, la nuova tendenza unghie per la Primavera 2024

Tendenze unghie primavera 2024: il ritorno delle Baby Boomer