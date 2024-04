Negli ultimi anni, la manicure con smalto semipermanente è diventata per molte donne non solo un piacevole hobby ma una vera routine di bellezza.

I semipermanenti professionali sono ormai una costante nel mondo nails e in questo scenario, l’e-commerce Aleas Cosmetics si inserisce con una proposta che mira ad elevare gli standard nel settore.

Gli smalti professionali offerti da Aleas Cosmetics rappresentano un’ottima alternativa per saloni e centri di bellezza così come per chi desidera ottenere unghie impeccabili senza uscire da casa.

Ma cos’è che rende una manicure con semipermanente davvero durevole e luminosa? Vediamo insieme gli errori più comuni e come evitarli facilmente scegliendo dei prodotti professionali, attenti alla salute e dall’ottimo rapporto qualità prezzo che hanno già conquistato centinaia tra professioniste e appassionate.

Perché spesso la manicure con smalto semipermanente non dura? Ecco 3 problemi comuni segnalati da Aleas Cosmetics

Uno tra i più comuni grattacapi per chi si dedica alla manicure con semipermanente riguarda la durata.

Le donne che scelgono questo trattamento si aspettano risultati professionali e invece si ritrovano spesso a fare i conti con smalti che si scheggiano, perdono lucentezza o si sollevano dopo pochi giorni dall’applicazione.

La ragione? Spesso non risiede nella tecnica di applicazione, ma nella qualità degli smalti utilizzati e in alcuni passaggi cruciali che non vanno trascurati. Vediamone alcuni.

preparazione dell’unghia: una preparazione superficiale o errata compromette l’aderenza dello smalto. Unghie non perfettamente opacizzate non offrono la base ideale per l’applicazione del prodotto; polimerizzazione: una lampada vecchia o non conforme alle necessità del prodotto in termini di potenza può influire nell’asciugatura e di conseguenza nell’aderenza del prodotto. Ogni strato, dalla base, al colore, al top deve essere polimerizzata seguendo le precise indicazioni dell’azienda produttrice; manutenzione: la cura di mani e unghie è fondamentale. L’uso di guanti nelle faccende domestiche o l’idratazione delle cuticole fanno la differenza in termini di durata della manicure.

L’errore numero 1 che diminuisce la durata della manicure con semipermanente

Uno degli errori più comuni – e forse il più determinante nell’influenzare la durata della manicure con semipermanente – è la scelta di prodotti di bassa qualità.

La tentazione nel risparmiare può portare all’acquisto di smalti a basso costo, ma il risparmio iniziale si traduce spesso in risultati deludenti, con manicure che si deteriorano in fretta e che compromettono non solo l’estetica ma anche la salute delle unghie.

Inoltre è importante anche saper scegliere la base per semipermanente e i preparatori giusti: non esiste un prodotto unico valido per tutti. Per questo motivo nel sito Aleas Cosmetics è disponibile una vasta scelta di basi per semipermanente, così che ognuna possa valutare quella più adatta per le proprie esigenze.

Aleas Cosmetics è in grado di rispondere positivamente a queste esigenze grazie a una vasta gamma di smalti semipermanenti La Femme (che puoi trovare qui) progettati per superare le problematiche comuni nella manicure.

Dalla formulazione avanzata alla vasta scelta di colori, ogni aspetto è studiato per garantire che la manicure con semipermanente non solo duri a lungo, ma protegga anche la salute delle unghie.

Ecco i motivi che rendono gli smalti semipermanenti La Femme così amati:

lunga durata: gli smalti semapermanenti La Femme sono formulati per garantire una durata che spesso supera i 21 giorni senza scheggiature, sollevamenti o perdita di luminosità; protezione dell’unghia: oltre a una manicure di lunga durata, la formulazione dei semipermanenti La Femme protegge l’unghia naturae grazie a una composizione 7-Free ed HEMA Free. Ciò significa che sono privi di sostanze chimiche nocive spesso presenti in altri prodotti di bassa qualità, offrendo maggiore tollerabilità anche a chi ha le unghie più sensibili (inoltre la loro formula è Cruelty Free e Vegan); finish extra lucido: il finish super high gloss è il più amato dalle clienti di Aleas Cosmetics perché garantisce una lucentezza eccezionale e mantiene le unghie luminose e attraenti per settimane; facilità di applicazione e rimozione: grazie a una formulazione avanzata, questi smalti sono facili da applicare e offrono una copertura uniforme e senza striature. Inoltre, la rimozione è semplice e veloce e riduce così il rischio di danneggiare l’unghia naturale; ampia gamma di colori: con oltre 350 colori disponibili, la gamma La Femme soddisfa ogni esigenza consentendo a tutte di seguire le ultime tendenze o trovare il proprio smalto preferito; compatibilità con i sistemi di ricostruzione unghie: gli smalti semipermanenti La Femme sono compatibili con tutti i sistemi di ricostruzione unghie, dal gel, all’acrilico, all’acrygel e offrono flessibilità e versatilità per chi cerca una soluzione completa per la bellezza delle proprie unghie.

Optare per gli smalti semipermanenti La Femme rivenduti da Aleas Cosmetics, significa scegliere un prodotto che valorizza ogni euro speso e che garantisce risultati professionali senza compromessi.

Ottenere risultati professionali con gli smalti semipermanenti? Gli utenti votano l’e-commerce Aleas Cosmetics

Ottenere una manicure accurata senza perdersi nella moltitudine di aziende nails è diventato un traguardo facilmente raggiungibile grazie ad Aleas Cosmetics.

La preferenza di centinaia di utenti non deriva solo dalla qualità eccellente dei prodotti ma anche da vantaggi unici che rendono l’esperienza di acquisto davvero eccezionale:

acquisti online facili: il sito di Aleas Cosmetics è intuitivo e facile da navigare, permettendo alle utenti di trovare e acquistare ciò di cui hanno bisogno in un semplice click; consegna rapida: Aleas consegna in tutta Italia in sole 48 ore e offre la spedizione gratuita con un minimo d’ordine; ampia gamma di prodotti: oltre ai 300 colori disponibili, Aleas rivende tutto il necessario per una buona manicure a prezzi accessibili. Dalla lima alla lampada potrai trovare tutto ciò che ti occorre in un unico sito; supporto e consulenza: Aleas offre supporto costante nel pre e post acquisto grazie a un’ottima e preparata assistenza clienti; sconti e kit in promozione: nel sito è sempre presente una sezione di prodotti in promozione e spesso Aleas offre sconti imperdibili alle proprie clienti.

Le recensioni positive e le testimonianze delle clienti – con un indice di soddisfazione di 4,1 su 5 su TrustPilot – riflettono la fiducia e la lealtà nei confronti di Aleas Cosmetics, sottolineando non solo la qualità dei prodotti ma anche l’eccellenza nel servizio.

Questi fattori, combinati con la facilità d’acquisto e la consegna rapida, fanno di Aleas la scelta prediletta da chi cerca risultati di manicure professionali.

Ecco cosa dicono le utenti soddisfatte:

“Una garanzia sempre Qualità altissima dei prodotti, gentilezza disponibilità, professionalità….il top” – Debora

“ho fatto il primo acquisto: venditore disponibile, risponde in tempo reale ad eventuali domande.Mi è anche stata corretta la destinazione del pacco dopo aver fatto l’ordine senza alcuna difficoltà ,mi è bastato scrivere una mail a cui hanno subito risposto. Ineccepibili” – Maria Grazia Avanzi

“Prodotti validissimi, spedizione veloce, sconto del 10% per iscrizione alla newsletter

Ho ordinato una base HD lattiginosa e un top coat, i prezzi sono abbastanza normali per dei prodotti di fascia media. Tra l’altro, offrono la possibilità di pagare tramite Scalapay, che considero un valore aggiunto. Ordine effettuato il 27/02 e spedito il 01/03, quindi con estrema velocità; arriva tutto imballato molto bene, nel pacchetto c’è anche un depliant riguardante l’ultima collezione e un codice sconto del 10% da usare entro il 31/12/2021. I due prodotti ordinati sono validissimi, riescono perfino a innalzare la resa di colori semipermanenti di scarsa qualità. E’ possibile inoltre recensire i prodotti, ottenendo un codice sconto del 10% da usare entro 15 gg dalla data di emissione. Sono davvero soddisfatta sia dei loro prodotti che dell’esperienza d’acquisto e infatti comprerò nuovamente in futuro” – Kay

“Ho acquistato per la prima volta i prodotti La Femme sono eccezionali i migliori che ho ho avuto modo di provare, consiglio assolutamente soddisfatta” – Desiree