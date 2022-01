Malena ha una nuova casa da sogno. L’attrice a luci rosse ha deciso di puntare su “pezzi d’autore e gioielli d’arredo“, per creare una dimora perfettamente in linea con il suo essere. D’altronde, prima di entrare a far parte del mondo del cinema porno, la sua professione era proprio nel settore immobiliare.

Malena: la nuova casa

Nuova casa da sogno per l’attrice a luci rosse Malena. Partita da Gioia del Colle, in provincia di Bari, con il nome Filomena Mastromarino, è diventata famosa nel cinema per adulti con lo pseudonimo Malena. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, la bella pugliese ha deciso di tornare al suo adorato lavoro: le pellicole a luci rosse. Partner sul set di Rocco Siffredi, da cui ha imparato tutti i segreti del mestiere, negli ultimi tempi si è dedicata ad un altro progetto molto importante, che non ha nulla a che fare con il cinema hard.

Malena ha comprato una nuova casa, che sta perfezionando fin nei minimi dettagli. Intervistata da MowMag.com, l’attrice ha mostrato le prime immagini della sua dimora, svelando anche qualche dettaglio sull’arredamento.

Malena: nuova casa da sogno

Malena ha sempre sognato in grande, come ha dimostrato nel corso della sua carriera. Anche se molti conoscono alla perfezione le pellicole che la vedono come protagonista, tanti non sanno che, prima del cinema a luci rosse, era una professionista nel settore immobiliare.

E’ proprio grazie alla sua esperienza, che è riuscita a creare una nuova casa da sogno. Non a caso, su MowMag.com si legge:

“Un progetto su cui è impegnata in Puglia e che, forse a causa della decennale esperienza in campo immobiliare, è una ristrutturazione di alto livello”.

La nuova dimora di Malena, quindi, si trova nella sua terra d’origine. Negli ultimi tempi, l’attrice ha seguito gli sviluppi dei lavori, occupandosi di tutti i dettagli. Non ha voluto lasciare nulla al caso e ha dato un tocco personale ad ogni ambiente.

Malena: la nuova casa riflette la sua anima

Malena ha costruito un vero e proprio “nido”, che MowMag.com ha avuto la possibilità di visionare direttamente dal suo telefono. Si legge:

“Pezzi d’autore, gioielli d’arredo e, almeno stando alle fotografie che MOW ha visto in anteprima: elementi di design, come ad esempio una cucina con i fuochi a filo nel marmo”.

Un’abitazione particolare, che l’ha spinta a cercare elementi di design unici. D’altronde, Malena non ha mai nascosto di avere un gusto diverso dalla massa. E’ alternativa, senza peli sulla lingua e pronta a dire sempre la sua opinione, anche a costo di apparire contro corrente. Qualche tempo fa, in merito agli haters ha dichiarato: