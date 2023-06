Madre de Alquiler è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix. La serie parla della maternità surrogata, una delle pratiche che negli ultimi anni ha scatenato più dibattiti.

Madre de Alquiler, la nuova serie Netflix: quando esce

Madre de Alquiler è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix. Si tratta di una serie tv che parla della maternità surrogata, una delle pratiche che ha scatenato più dibattiti negli ultimi anni. Madre de Alquiler è una nuova serie tv che presta una particolare attenzione all’argomento della maternità surrogata. Si parla di una delle questioni sicuramente più complesse e discusse degli ultimi anni, che riguarda i diritti delle donne e la loro ricerca di giustizia. Il colosso dello streaming ha deciso di mostrare ai suoi abbonati questa produzione spagnola che parla di questo argomento così delicato. Come una delle scommesse degli ultimi anni verso il formato della telenovela messicana, Netflix sembra pronto a lanciare questa nuova serie tv che promette di stabilire un grande dramma e dare alle persone qualcosa di cui parlare. Non solo per trattare direttamente l’argomento dei diritti delle donne incinte, ma anche per affermarlo in un contesto di classi e poteri. Sarà sicuramente una serie tv molto intensa, da seguire con grande interesse e grande attenzione. La nuova produzione Netflix sarà presente sulla piattaforma di streaming a partire dal 14 giugno 2023.

Madre de Alquiler, la nuova serie Netflix: cast e trama

Il cast di Madre de Alquiler è formato da:

Shani Lozano : l’attrice debutta in una produzione Netflix nel ruolo di Yeni, donna costretta ad affittare il suo grembo;

: l’attrice debutta in una produzione Netflix nel ruolo di Yeni, donna costretta ad affittare il suo grembo; Luigi Ernesto Franco : interpreta il ruolo di un giovane che cerca di mettere su famiglia dopo aver affittato un grembo materno;

: interpreta il ruolo di un giovane che cerca di mettere su famiglia dopo aver affittato un grembo materno; Letizia Calderon : interpreta il ruolo ella matriarca di famiglia e colei che cerca di rendere la vita di Yeni davvero impossibile;

: interpreta il ruolo ella matriarca di famiglia e colei che cerca di rendere la vita di Yeni davvero impossibile; Marcela Guirado : interpreta una moglie che cerca di mettere su famiglia affittando un utero;

: interpreta una moglie che cerca di mettere su famiglia affittando un utero; Camila Sesler ;

; Alejandro de la Madrid.

La serie tv Madre de Alquiler riuscirà sicuramente ad appassionare i telespettatori, soprattutto tenendo conto dell’argomento che tratta. La trama racconta la storia di una donna di origini modeste che, nel tentativo di salvare il padre dalla prigione, è costretta a fare da madre surrogata quando una famiglia potente benestante le propone un accordo che sicuramente non la lascia indifferente. La donna ha bisogno di soldi per questo non può rifiutare la proposta di questa potente famiglia, offrendo loro il suo grembo. Nonostante questo, anni dopo scoprirà che questa famiglia nasconde un segreto davvero molto grande, e che tutto quello che ha vissuto e provato durante la gravidanza, in realtà non era vero. La serie tv è molto intensa, ricca di colpi di scena, di risvolti inaspettati ed è davvero molto interessante. L’appuntamento con il debutto di Madre de Alquiler è su Netflix, a partire dal 14 giugno 2023. Assolutamente da non perdere.