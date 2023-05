In silenzio, nuova serie Tv su Netflix: la trama

Su Netflix è in arrivo la serie Tv spagnola "In silenzio" . Scopriamo insieme di cosa parla.

Venerdì 19 maggio 2023 è in arrivo su Netflix una nuova serie televisiva, dal titolo “In silenzio”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di che cosa parla questa nuova serie Tv.

In silenzio: la trama della serie televisiva spagnola

“In silenzio” è una serie televisiva spagnola, il cui titolo originale è “El Silencio“, di genere thriller psicologico, creata da Aitor Gabilondo, uno dei più grandi sceneggiatori spagnoli. Queste le sue parole circa questa nuova serie televisiva:

“E’ un thriller psicologico sui mostri che i silenzi e le parole non dette generano. L’indagine sulla personalità di un giovane inspiegabilmente violento, l’approccio spericolato di una psicologa alla mente di un ragazzo stanco di essere osservato dall’esterno e l’incessante e implacabile ricerca della verità”.

Il protagonista della serie televisiva spagnola “In silenzio” è Sergio Ciscar, un giovane appena uscito di prigione, dopo aver scontato sei anni per l’omicidio dei propri genitori quando ancora era minorenne. Col passare degli anni sono sorti mille dubbi circa il caso, il ragazzo infatti non ha mai voluto collaborare con la giustizia, né ha mai voluto spiegare il motivo del gesto. Gli esperti che lo hanno seguito, non sanno ancora se, una volta uscito di prigione, Sergio voglia riprendersi in mano la sua vita, oppure se lui è realmente il mostro che ha assassinato i genitori. Sergio non lo sa, ma ci sarà un’intera squadra, guidata da un giovane psichiatra, a osservare ogni sua mossa, per cercare di capirne di più sulla sua personalità.

In silenzio: il cast della serie televisiva spagnola

A interpretare il protagonista, Sergio Ciscar,della nuova serie televisiva spagnola troviamo l’attore e cantante tedesco naturalizzato spagnolo Aròn Piper, noto al pubblico soprattutto per aver vestito i panni di Ander Muñoz nella serie televisiva spagnola “Élite“. Al suo fianco, nel ruolo di Patrick, c’è un altro attore noto per aver recitato nella serie Tv “Élite“, ovvero Manu Rios. Altri attori presenti nel cast sono, Aitor Luna, Almudena Amor, Ramiro Blas, Aria Bedmar, Cristina Kovani e Mikel Losada.

Grande attesa quindi per questa nuova serie televisiva che si prospetta essere davvero molto coinvolgente, capace di tenere lo spettatore incollato al teleschermo fino alla fine. Questa serie punta i riflettori sul reinserimento sociale di un ragazzo dopo aver passato diversi anni in un carcere minorile. Una serie che fa riflettere e di grande impatto, che promette di ottenere un grande successo. Non resta che attendere il 19 maggio per iniziare a vederla.

In silenzio: quando esce e dove vedere la serie televisiva spagnola

“In silenzio” è la nuova serie televisiva spagnola di genere thriller psicologico, che sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire da venerdì 19 maggio 2023. La prima stagione della serie Tv “In silenzio” è composta da 8 episodi di una durata di circa 40/50 minuti ciascuno. Su Netflix è inoltre disponibile il trailer ufficiale della serie. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Netflix. Per farlo basta semplicemente iscriversi alla piattaforma e scegliere uno tra i diversi piani di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium.