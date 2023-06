Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata trovata priva di sensi nella sua casa di New York.

Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata trovata priva di sensi nella sua casa di New York. La cantante è ancora ricoverata. Scopriamo insieme come sta e quali sono le novità sulla sua salute.

Madonna ricoverata in terapia intensiva: come sta la cantautrice?

Nella serata di mercoledì 28 giugno hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sulla salute della cantante, che sono poi state confermate dal suo entourage, facendo il giro di tutto il mondo. Sabato 24 giugno Madonna è stata trovata priva di sensi nella sua abitazione di New York ed è stata portata d’urgenza in un ospedale della città, per poi essere intubata e ricoverata in terapia intensiva. Secondo le ultime novità, Madonna è ancora ricoverata in ospedale, ma sarebbe “fuori pericolo”. Il suo storico manager continua ad aggiornare i fan di tutto il mondo sulle condizioni di salute della cantante. “Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha condotta a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva” ha scritto su Instagram l’agente di Madonna, Guy Oseary, confermando le voci sul malore e la degenza in ospedale, che si erano già diffuse.

“Le sue condizioni stanno migliorando, ma è ancora sotto le cure dei medici. La prospettiva è quella di una completa guarigione” ha aggiunto, cercando di confortare tutti i fan della cantante, che erano in grande apprensione. La versione è stata confermata anche da Page Six, che ha rivelato che la cantante è stata estubata e trasferita dal reparto di terapia intensiva in una normale stanza dell’ospedale, dove la figlia Lourdes è rimasta sempre al suo fianco.

Madonna ricoverata in terapia intensiva: gli impegni rimandati

“Questa situazione impone una pausa a tutti gli impegni, tour compreso. Condivideremo maggiori dettagli non appena saranno disponibili, comprese la nuova data di inizio del tour e la riprogrammazione di tutti gli appuntamenti in calendario” ha concluso Guy Oseary, annunciando lo stop di tutti gli impegni lavorativi della cantante 64enne. Il 15 luglio non partirà da Vancouver il Celebration Tour previsto a Milano il 23 e 25 novembre al Forum di Assago. Si tratta di una tournée celebrativa di tutta la sua carriera, a cui Madonna teneva in modo particolare e per cui si stava preparando in modo preciso e strenuamente, arrivando a provare anche 12 ore al giorno al Nassau Coliseum di Long Island, come riportato da Page Six. Questo incontro con i suoi storici fan, però, è solo rimandato a quando la regina del pop si sarà completamente ripresa e potrà affrontare il tour. Un momento che i fan aspettano con grande ansia, dopo queste giornate di grande apprensione, con notizie e rumors che circolavano e che poi hanno avuto una conferma ufficiale. La cantante ora deve pensare alla sua salute, a riprendersi completamente dopo questo brutto intoppo che l’ha costretta a fermarsi. Ci vorrà un po’ di tempo prima che possa riprendersi completamente, ma tornerà più forte di prima.