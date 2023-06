Madonna cambia ancora look: questa volta sceglie un taglio corto e i nuovi capelli diventano la tendenza per il 2023

I fan non vedono l’ora di vederla tornare sul palco e Madonna è pronta per il grande spettacolo. 40 anni di carriera e un carisma che non ha mai smesso di esistere, così come lo stile iconico. In tempi recenti la popstar ha condiviso una foto con i suoi follower in cui mostra un nuovo taglio di capelli: corto e di tendenza, è il nuovo mood del 2023.

Tendenze capelli 2023, Madonna sfoggia un nuovo look: il taglio corto fa impazzire i fan

Und elle ultime fotografie di Madonna la mostra con un nuovo taglio di capelli del tutto inedito. La popstar mondiale ha sfoggiato infatti un taglio corto che ha lasciato di stucco tutti i fan. Forse la cantante si era stancata delle lunghe extension portate fino a quel momento, o forse ha davvero deciso di darci un taglio netto con il vecchio look. Qualsiasi sia la motivazione, il risultato non cambia: Madonna e i suoi capelli corti sono ufficialmente entrati nella top tendenze del 2023.

La fotografia postata dalla cantante mostra ai follower una chioma effetto wet e pare anche che il colore sia cambiato rispetto a prima. Taglio corto, leggermente bagnato e morbidamente riccio con una pseudo frangetta scomposta sul davanti. Il viso di Madonna è completamente struccato, fatta eccezione per la labbra tinte di un nude pieno e luminoso.

I fan hanno immediatamente associato l’immagine a una delle più iconiche di Madonna, quella con la chioma corta biondissima mossa-riccia. Che sia davvero un ritorno al passato? Difficile dare una risposta certa, ma l’attesa per il nuovo tour della cantante si fa sentire in ogni parte del mondo.

Il taglio scelto da Madonna è uno shag dai toni rosso copper ramato, con le radici lasciate castane. Probabilmente realizzato dal suo parrucchiere di fiducia, Andy Lecompte, il taglio corto di Madonna è perfetto per la stagione estiva 2023 e diventa tenenza.

La fotografia parla chiaro: «Come quando ti rendi conto che il tuo giorno libero non è davvero un giorno libero», scrive così Madonna mentre si scatta il suo selfie dal parrucchiere. La popstar ha scelto di cambiare ancora una volta look e lo ha fatto in vista del suo nuovo tour, in partenza per festeggiare ben 40 anni di grande carriera musicale.

Da sempre icona di stile, non stupisce che Madonna abbia deciso di cambiare ancora una volta stile, tagliando i capelli corti e tingendoli di un rosso ramato particolarmente cool.

Il taglio corto curly effetto wet è ottimo se si vuole dare un po’ di novità alla propria immagine, specialmente in estate. Ecco che il taglio shag della popstar si addice a chi ha pelle e occhi chiari (anche Megan Fox di recente ha optato per il rosso), ma si addice anche a chi ha una carnagione leggermente più scura. Il corto, invece, può essere versatile: se avete i capelli ricci vi basterà prestare un po’ più di attenzione nella fase dell’asciugatura, utilizzando dunque i giusti prodotti per definire i ricci e ottenere quell’effetto wet stilosissimo.