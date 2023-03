Luden – Il re del quartiere a luci rosse è una nuova serie tv tedesca disponibile su Prime Video, con la sua prima stagione. Una serie tv davvero molto avvincente e ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme il cast.

Luden su Prime Video: il cast della serie tv

Siete alla ricerca di una nuova serie tv da guardare? Allora è il caso di annunciare che nella giornata di oggi, venerdì 3 marzo 2023, è uscita una nuova serie tv tedesca su Prime Video, dal titolo Luden – Il re del quartiere a luci rosse. Un titolo che è già tutto un programma e che fa capire che si tratta di un racconto davvero molto audace e anche molto particolare, con tanti colpi di scena tutti da scoprire. Prime Video è pronta ad arricchire il suo catalogo anche durante il mese di marzo, come stanno facendo tutte le piattaforme di streaming, che amano stupire i propri utenti. Il catalogo di Prime Video sarà molto più ricco, con tanti nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show, tra cui anche qualche atteso ritorno. Luden – Il re del quartiere a luci rosse è una delle serie tv di marzo, che sicuramente appassionerà il pubblico con questa sua prima stagione. Si tratta di una serie tv tedesca molto interessante, prodotta da Neuesuper. Questa serie tv è stata creata da Niklas Hoffmann, Rafael Parente e Peter Kocyla, e prodotta da Simon Amberger, Korbinian Dufter e Rafael Parente. Non è stata particolarmente pubblicizzata e le informazioni sono davvero poche, ma sicuramente Prime Video l’ha scelta per un motivo, e possiamo dedurre che sia la trama così particolare e anche molto interessante, che fa pensare possa coinvolgere moltissimi utenti.

Il cast di questa serie tv tedesca è composto da:

Jeandette Hain, nel ruolo di Jutta;

Lena Urzendowsky, nel ruolo di Manu;

Stefan Konarske, nel ruolo di Mischa;

Nicki von Tempelhoff, nel ruolo di Frida Schulz;

Stephan Kampwirth, nel ruolo di Wolf Hansen;

Robin Sondermann, nel ruolo di Rainer;

Miriam Maertens, nel ruolo di Heimleiterin Christa.

Luden su Prime Video: di cosa parla

Luden – Il re del quartiere a luci rosse è una nuova serie tv tedesca che racconta l’ascesa di Klaus Barkowsky. L’uomo viene trasformato in un magnaccia da una dura prostituta di nome Jutta e forma una banda chiamata Nutella Gang, che si impegnerà in una complicata battaglia di potere contro l’affermata GMBH. La serie tv è composta da sei episodi e ambientata ad Amburgo, nei primi anni ’80. Un periodo di rivoluzione sessuale, con droghe e l’arrivo dell’ondata disco, in cui la Reeperbahn si trasforma in un luogo di festa per persone di ogni genere e colore di pelle. Il solare Klaus Barkowsky viene trasformato in un protettore dalla prostituta Jutta e fonda questa banda chiamata Nutella Gang, che deve affrontare la GMBH in una lotta di potere e di controllo. Un racconto pieno di violenza, molto audace e sfrontato, che sicuramente conquisterà gli spettatori, che potranno vedere la prima stagione su Prime Video, lasciandosi affascinare da questa storia così particolare.