Luden su Amazon Prime Video: la trama

Luden – Il re del quartiere a luci rosse è una nuova serie tedesca che uscirà il 3 marzo su Prime Video. Una serie tv di cui si hanno poche informazioni, ma dalla trama avvincente, che potrebbe conquistare il pubblico.

Luden arriva su Prime Video

In questi mesi le piattaforme di streaming stanno offrendo ai loro utenti tantissime novità da vedere, tutte assolutamente da non perdere. Amazon Prime Video non è da meno e il suo catalogo è sempre più ricco di titoli. Anche nel mese di marzo sono previste numerose uscite molto interessanti. Gli utenti della piattaforma streaming potranno trovare molti nuovi titoli, tra film, serie tv, documentari e show, tutti da non perdere. La lista di novità tra cui scegliere non fa che allungarsi e sicuramente ogni spettatore riuscirà a trovare qualcosa di interessante da vedere. Tra i titoli del momento, che stanno uscendo nel mese di marzo, troviamo anche Luden – Il re del quartiere a luci rosse, con la sua prima stagione. Stiamo parlando di una serie tv tedesca molto interessante, prodotta da Neuesuper. Questa nuova serie tedesca è stata creata da Niklas Hoffmann, Rafael Parente e Peter Kocyla, e prodotta da Simon Amberger, Korbinian Dufter e Rafael Parente. Nonostante le poche informazioni che si hanno su questa serie tv, si può pensare che grazie alla sua interessante trama possa realmente conquistare gli spettatori, facendoli appassionare al racconto e tenendoli incollati al piccolo schermo. La serie tv è tedesca e di genere drammatico. Sarà disponibile su Prime Video a partire da venerdì 3 marzo 2023.

Luden su Prime Video: la trama della serie tv

Luden – Il re del quartiere a luci rosse è una nuova serie tv tedesca che esce oggi, venerdì 3 marzo 2023, su Prime Video. Racconta l’ascesa di Sonny Boy Klaus Barkowsky, che viene trasformato in un magnaccia da Jutta, una dura prostituta, e che fonda una banda che viene chiamata “Nutella”: Questa banda presto si impegnerà in una battaglia per il potere, con l’affermata “GMBH”. La serie è composta da sei episodi, in cui viene trattato l’argomento dell’ascesa del protagonista. È ambientata ad Amburgo, nei primi anni ’80. Con la rivoluzione sessuale, le droghe e l’ondata disco, la Reeperbahn si trasforma in un luogo di festa per persone di ogni genere, di ogni origine e di ogni colore della pelle. Il solare Klaus Barkowsky viene trasformato in un magnaccia, protettore della dura e tenace prostituta Jutta, e con i suoi amici fonda una banda chiamata Nutella Gang. Da quel momento inizia una dura battaglia per ottenere il potere, con l’altra banda chiamata GMBH, che controlla il quartiere e fa soldi a palate. La crisi dell’Aids fa implodere il business e con l’ondata di cocaina iniziano a scatenarsi la follia e la violenza. Un racconto crudo, fatto di violenza, per una storia avvincente e ricca di colpi di scena, che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico, soprattutto coloro che amano questo genere. Prime Video ha reso disponibile la prima stagione di questa nuova serie tv tedesca a partire da oggi.