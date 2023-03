Da oggi, 3 marzo 2023, arriva in streaming su Amazon Prima Video una nuova serie televisiva, dal titolo “Luden – Il re del quartiere a luci rosse“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa nuova serei Tv che arriva direttamente dalla Germania.

Luden – Il re del quartiere a luci rosse: di cosa parla?

Di questa nuova serie televisiva tedesca non si hanno moltissime informazioni ma, le poche che si sanno, hanno già scatenato la curiosità negli appassionati del genere. “Luden – Il re del quartiere a luci rosse” è una serie televisiva tedesca di genere drammatico ispirata a una storia realmente accaduta. Niklas Hoffmann, Rafael Parente e Peter Kocyla sono gli ideatori della serie Tv, mentre Simon Amberger, Korbinian Dufter e lo stesso Rafael Parente ne sono i produttori.

“Luden – Il re del quartiere a luci rosse” narra dell’ascesa e poi della caduta di un gruppo di protettori che danno vita alla Nutella Gang, banda che arriverà a gestire la prostituzione nel quartiere a luci rosse di Amburgo. Amburgo, in Germania, è la città in cui la serie televisiva è ambientata, per l’esattezza nel quartiere di St. Pauli. Ci troviamo all’inizio degli anni Ottanta e con la rivoluzione sessuale, la droga e l’ondata disco, la Reeperbahn, la via nel quartiere di St Pauli famosa per via dei suoi locali e dei suoi negozi a luci rosse e fulcro della vita notturna della città, diventa un luogo di festa per persone di ogni genere, colore della pelle e origine. Klaus Barkowski, divenuto poi famoso con il nome di Lamborghini Klaus, viene fatto diventare protettore dalla prostituta Jutta e, insieme ad alcuni amici, fonda la Nutella Gang e inizia così a gestire la prostituzione nel quartiere. A questo punto comincerà una lotta di potere con gli altri protettori, quelli della GMBH, che fino a quel momento controllavano il quartiere e facevano un mucchio di soldi. L’ondata dell’AIDS porterà gli affari al collasso, mentre con la piaga della cocaina aumenteranno follia e violenza. Klaus e Jutta nella loro guerra per il primato saranno supportati da altri due personaggi: Andy, un pugile di grande talento i cui problemi di rabbia lo hanno portato a compiere una marea di scelte sbagliate e Bernd il cui sogno è potersi operare per cambiare genere e che spera quindi di guadagnare tanti soldi con la banda per poterlo fare.

Luden – Il re dei quartieri a luci rosse: episodi

La nuova serie televisiva tedesca “Luden – Il re dei quartieri a luci rosse” è formata da 6 episodi, disponibili a partire da oggi, 3 marzo, su Amazon Prime Video. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. Il genere della serie televisiva “Luden – Il re dei quartieri a luci rosse” è drammatico storico, è infatti basato su una storia vera. Per poter usufruire del servizio di Amazon Prime Video è necessario sottoscrivere un abbonamento a Prime sul sito ufficiale di Amazon. Se invece siete già iscritti non vi resta che accedere a Prime e iniziare a guardare questa nuova serie televisiva.