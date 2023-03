Luden. quando esce la nuova serie tv

Su Amazon Prime Video è uscita oggi, venerdi 3 marzo, una nuova serie televisiva dal titolo “Luden – Il re dei quartieri a luci rosse“. Questa serie televisiva di origine tedesca è di genere drammatico storico e promette un grande successo. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Luden – il re dei quartieri a luci rosse: argomenti trattati nella serie tv

“Luden – Il re dei quartieri a luci rosse“, è una serie televisiva tedesca creata da Niklas Hoffmann, Rafael Parente e Peter Kocyla e prodotta da Simon Amberger, Korbinian Dufter e dallo stesso Rafael Parente. Droga, sesso e prostituzione sono i temi principali di questa serie televisiva che, tra l’altro, è basata su avvenimenti realmente accaduti e promette di tenere lo spettatore incollato allo schermo. Il protagonista, Klaus Barkowsky, è infatti divenuto celebre nella realtà con il nome di Lamborghini Klaus e ha realmente fondato la Nutella Gang di cui si parla nella serie televisiva.

Luden – Il re dei quartieri a luci rosse: i personaggi della serie televisiva

Il protagonista della nuova serie televisiva tedesca “Luden – Il re dei quartieri a luci rosse” è Sonny Boy Klaus Barkowsky, interpretato dal giovane attore tedesco Aaron Hilmer che abbiamo visto recitare nel film trionfatore agli ultimi BAFTA e cioè “Niente di nuovo sul fronte occidentale” del regista tedesco Edward Berger, nei panni di Albert Kropp, un veterano della Seconda guerra mondiale e compagno di scuola del protagonista di diciassette anni Paul Baumer, interpretato dal ventisettenne austriaco Felix Kammerer. Barkowsky verrà fatto diventare un protettore dalla tenace prostituta Jutta, interpretata dall’attrice tedesca Jeanette Hain. Klaus, insieme ad alcuni amici, fonderà la Nutella Gang e comincerà così a gestire la prostituzione nel quartiere di St. Pauli situato nella città di Amburgo. Dovrà però vedersela coi membri di una già affermata organizzazione, ovvero la GMBH. Ad aggiungersi a Klaus e Jutta troviamo altri due personaggi. Andy, un giovane pugile che per colpa della rabbia farà una marea di scelte sbagliate e Bernd che ha il sogno di cambiare genere e spera che grazie alla Nutella Gang riuscirà a guadagnare i soldi necessari per riuscirci. L’ondata dell’AIDS e quella della cocaina renderanno il tutto ancora più drammatico, in una lotta di potere che terrà lo spettatore col fiato sospeso fino alla fine.

Su Prime Video è disponibile anche il trailer ufficiale di “Luden – Il re dei quartieri a luci rosse“, che vi consentirà di farvi un’idea su quello che vedrete nella serie televisiva.

Luden – Il re dei quartieri a luci rosse: quando esce

“Luden – Il re dei quartieri a luci rosse” è disponibile da oggi, venerdì 3 marzo 2023, su Amazon Prime Video. Se avete già un abbonamento a Prime non vi resta che accedere, mettervi comodi e iniziare a guardare questa nuova serie televisiva tedesca. Altrimenti, se non possedete ancora un abbonamento Prime, tutto quello che dovete fare è accedere a Amazon e sottoscrivere l’abbonamento che vi consentirà l’accesso a Prime Video per un anno intero.