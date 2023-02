Su Netflix il film "Niente di nuovo sul fronte occidentale", trionfatore ai premi Bafta e selezionato per gli Oscar 2023 come miglior film internazionale

Dal 28 ottobre 2022 è disponibile in streaming su Netflix il film “Niente di nuovo sul fronte occidentale“, film che ha dominato ai premi Bafta di domenica scorsa, 19 febbraio, aggiudicandosi ben 7 categorie, oltre a essere stato selezionato per rappresentare la Germania ai Premi Oscar 2023 come miglior film internazionale, ricevendo ben 9 candidature.

Vediamo, all’interno di questo articolo di saperne di più.

Niente di nuovo sul fronte occidentale: trama

Il film targato Netflix “Niente di nuovo sul fronte occidentale” è un film drammatico di guerra tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore tedesco Erich Maria Remarque del 1928, il cui titolo originale è “Im Westen nichts neues“. Il film è diretto dal regista tedesco Edward Berger ed è ambientato durante la Prima guerra mondiale. È la terza trasposizione cinematografica del libro, la prima risale al 1930 diretta da Lewis Milestone, la seconda invece è del 1979 diretta da Delbert Mann.

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” racconta l’avvincente storia dell’appena diciassettenne soldato Paul Bäumer, convinto da tre amici a partire per il fronte a combattere per la Patria, nonostante il parere contrario dei genitori. Paul e i suoi compagni si renderanno subito contro dell’atrocità della guerra e l’euforia iniziale ben presto si trasformerà in disperazione e paura visto che si troveranno nelle trincee a lottare per salvarsi la vita e tra di loro.

Il regista Edward Berger parlando del film ha dichiarato quanto segue:

“Questo bestseller tedesco noto in tutto il mondo riesce a trasmettere l’orrore disumano della guerra forse meglio di qualsiasi altra opera letteraria. Per me, creare il suo primo adattamento tedesco rappresenta una sfida incredibilmente emozionante.“

Nel film “Niente di nuovo sul fronte occidentale” è stata data grandissima importanza alla fotografia. Tutti i fotogrammi sono infatti presentati agli occhi degli spettatori con grande chiarezza e nitidezza, rendendo così ogni scena ancora più toccante. Inoltre vi sono numerose riprese della natura boschiva ricoperta di neve dell’Europa centrale, una natura estranea al conflitto tra i soldati. L’autenticità della rappresentazione è resa possibile anche dall’utilizzo di numerosi effetti speciali, in poche parole per lo spettatore è come trovarsi sulla scena stessa.

Niente di nuovo sul fronte occidentale: il cast

Nel cast di “Niente di nuovo sul fronte occidentale” troviamo il ventisettenne austriaco Felix Kammerer nei panni del protagonista Paul Bäumer. Gli altri attori principali sono:

Daniel Brühl che interpreta l’ufficiale Matthias Erzberger

che interpreta l’ufficiale Matthias Erzberger Albrecht Schuch nei panni di Kat

nei panni di Kat Moritz Klaus nei panni di Franz Müller

nei panni di Franz Müller Aaron Hilmer nei panni di Albert Kroop

nei panni di Albert Kroop Edin Hasanovic nei panni del veterano Tjaden Stackfleet

Niente di nuovo sul fronte occidentale: durata e dove vederlo

Il film “Niente di nuovo sul fronte occidentale” è visibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 28 ottobre 2022. La pellicola dura 2 ore e 23 minuti e presenta numerose e cruenti scene di guerra che potrebbero urtare la sensibilità degli spettatori, quindi è bene prepararsi prima di guardarlo. Se non avete Netflix dovete registravi alla piattaforma scegliendo il piano tariffario più adatto a voi, da quello più economico a quello premium.