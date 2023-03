Luden – Il re del quartiere a luci rosse è una serie tv disponibile su Prime Video. La serie ha ottenuto un discreto successo e i fan che l’hanno seguita si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione.

Luden – Il re del quartiere a luci rosse: ci sarà la seconda stagione?



Luden – Il re del quartiere a luci rosse è una serie tv drammatica tratta da fatti realmente accaduti. La serie tv è disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 3 febbraio e ha ottenuto un discreto successo. Per questo i fan si stanno già chiedendo se ci sarà una seconda stagione. La serie è ambientata ad Amburgo nei primi anni ’80, quando la rivoluzione sessuale, le droghe e l’ondata disco hanno trasformato Reeperbahn in un vero e proprio quartiere a luci rosse aperto a tutti. In questo luogo il carismatico Klaus Barkowsky viene trasformato in un protettore della tenace prostituta Tutta, fondando con i suoi amici la Nutella Gang. Da quel momento nasce una storia ricca di colpi di scena e particolarmente avvincente, in grado di appassionare i telespettatori. Ma ci sarà una seconda stagione? Per il momento Amazon non ha ancora espresso un verdetto ufficiale sul futuro di questa serie tv diretta da Laura Lackmann e Stefan A. Lukacs, per cui non ci sono certezze. Probabilmente la piattaforma è ancora in attesa di scoprire se la serie tv avrà realmente il successo sperato, guardando le visualizzazioni degli episodi della prima stagione. Se riuscirà a conquistare abbastanza consensi, probabilmente Amazon deciderà di rinnovare il titolo per una seconda stagione, ma non ci resta che aspettare un annuncio ufficiale.

Luden – Il re del quartiere a luci rosse: di cosa potrebbe parlare la seconda stagione



Se la seconda stagione dovesse essere rinnovata, i nuovi episodi dovrebbero uscire nel corso del 2024. Ma di cosa potrebbe parlare? Probabilmente ci sarà un ritorno di Klaus alle prese con qualche nuovo business da gestire. La location sarà ancora una volta Amburgo, ma i tempi sono cambiati. La rivoluzione sessuale sta per essere superata, anche se la crisi dell’Aids continua a terrorizzare, aumentando gli episodi di follia e violenza. Klaus probabilmente dovrà decidere ancora una volta da che parte stare, se scegliere i soldi o l’amore.

Il cast della prima stagione è composto da:

Aaron Hilmer è Klaus

è Klaus Jeanette Hain è Jutta

è Jutta Henning Flüsloh è Andi

è Andi Lena Urzendowsky è Manu

è Manu Karsten Antonio Mielke è Beatle

è Beatle Stefan Konarske è Mischa

è Mischa Stephan Kampwirth è Wolf Hansen

è Wolf Hansen Ada Philine Stappenbeck è Claudia

è Claudia Nicki von Tempelhoff è Frida Schulz

è Frida Schulz Tim Wilde è Hanne Kleine

è Hanne Kleine Burak Yigit è Chinesen-Fritz

è Chinesen-Fritz Lukas Watzl è Wiener-Peter

è Wiener-Peter Ulrich Bähnk è Rudi

è Rudi Imke Büchel è Erika

è Erika Lara Feith è Heike

Se dovesse essere confermata la seconda stagione probabilmente ritroveremo molti personaggi, ma sicuramente i fan potranno accogliere anche qualche new entry. Anche in questo caso gli episodi potrebbero essere sei. La serie tv è stata creata da Niklas Hoffmann, Peter Kocyla e Rafael Parente, che potrebbero firmare anche la sceneggiatura di un’eventuale seconda stagione.