Luden, dove vedere la nuova serie tv

Oggi, 3 marzo 2023, è uscita su Amazon Prime Video una nuova serie televisiva di origine tedesca dal titolo “Luden – Il re dei quartieri a luci rosse“, serie che promette di tenere lo spettatore incollato allo schermo. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Luden – Il re dei quartieri a luci rosse: la storia vera dietro la serie

Il protagonista della serie televisiva tedesca “Luden – Il re dei quartieri a luci rosse” è Klaus Barkowsky interpretato dall’attore tedesco di ventitré anni Aaron Hilmer. La serie televisiva è basata su una storia vera, Klaus Barkowsky è infatti divenuto celebre con il nome di Lamborghini Klaus, nome scelto poiché una volta, alla guida della sua Corvette, è stato superato da una Porsche 911, fatto che ha fatto nascere in Klaus il desiderio di avere un auto che nessuno potesse sorpassare. Comprò quindi una Lamborghini Miura Sv e da allora divenne per tutti Lamborghini Klaus.

Quando aveva vent’anni lavorava in un bar della Reeperbahn, la famosa via nel quartiere di St. Pauli ad Amburgo, conosciuta per essere una via piena di locali e negozi a luci rosse, oltre che fulcro della vita notturna. Fu uno dei fondatori della Nutella Gang, una organizzazione di magnaccia che controllava gran parte della prostituzione nel quartiere di St. Pauli tra la fine degli anni ’70 e la metà degli anni ’80. Fu chiamata Nutella Gang perché i membri erano tutti molto più giovani rispetto ai membri della GMBH, l’altra organizzazione che controllava la prostituzione, diretta concorrente della Nutella Gang.

Dopo diversi anni e diverse accuse Klaus Barkowsky è uscito dal giro della prostituzione e oggi lavora come artista ad Amburgo.

Luden – Il re dei quartieri a luci rosse: di cosa parla

La nuova serie televisiva tedesca “Luden – Il re dei quartieri a luci rosse“ parla dell’ascesa di Sonny Boy Klaus Barkowsky, che viene trasformato in una magnaccia dalla tenace prostituta Jutta. Klaus, con alcuni amici, fonderà la Nutella Gang e inizierà così una dura guerra per il potere con la già affermata GMBH. Tra gli altri personaggi troviamo Andy, un pugile dal grande talento che per colpa della rabbia farà un sacco di scelte sbagliate e Bernd che spera di guadagnare molti soldi grazie alla banda per poter cambiare genere. L’ondata dell’AIDS e la piaga della cocaina porteranno a conseguenze drammatiche.

Luden – Il re dei quartieri a luci rosse: dove vederlo

La nuova serie televisiva tedesca “Luden – Il re dei quartieri a luci rosse” è visibile su Amazon Prime Video a partire dal 3 marzo. Se siete già in possesso di un abbonamento Prime non dovete far altro che accedere e iniziare a guardare questa nuova serie televisiva, se invece non siete ancora iscritti dovete sottoscrivere l’abbonamento a Prime su Amazon. La serie è di genere drammatico storico ed è basata su avvenimenti realmente accaduti. Niklas Hoffmann, Rafael Parente e Peter Kocyla sono i creatori della serie, mentre Simon Amberger, Korbinian Dufter e lo stesso Rafael Parente ne sono i produttori.