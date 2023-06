Il 14 giugno 2023 si sono svolti a Milano i funerali di Silvio Berlusconi. Tra i presenti c’era Maria De Filippi, che ha indossato una camicia bianca. Scopriamo perché all’interno di questo articolo.

Maria De Filippi al funerale di Berlusconi: il significato della camicia bianca

Lunedì 12 giugno 2023 si è spento all’età di 86 anni il quattro volte presidente del Consiglio Silvio Berlusconi all’Ospedale San Raffaele di Milano a causa della leucemia. Due giorni dopo, ovvero mercoledì 14 giugno si sono svolti i funerali presso il Duomo di Milano. Tantissimi i presenti per dare l’ultimo saluto a Berlusconi, oltre ai familiari, come il fratello Paolo, i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e la compagna Marta Fascina, seduta in prima fila, c’erano amici, colleghi, c’era l’attuale Premier Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e tanti altri personaggi noti e non. Tra loro c’erano anche molti volti Mediaset, come Gerry Scotti, Federica Panicucci e anche la nota conduttrice televisiva Maria De Filippi, seduta in seconda fila accanto a Silvia Toffanin, la moglie del secondogenito di Silvio Berlusconi, ovvero Pier Silvio. Tutti erano vestiti di nero, la De Filippi ha invece deciso di indossare una camicia bianca. Come mai? Si è soliti ai funerali indossare qualcosa di nero, perciò l’outfit scelto da Maria ha dato subito nell’occhio, ma c’è un significato ben preciso sulla scelta della nota conduttrice. La giornalista Elena Guarnieri, durante lo Speciale di Canale 5, in collegamento da Piazza Duomo ha raccontato un aneddoto di Berlusconi riguardante il modo di vestirsi, ovvero una frase che l’ex Premier diceva spesso, soprattutto alle donne. La stessa Guarnieri se l’è sentita dire spesso: “Silvio Berlusconi è sempre stato attento ai particolari, come noi sappiamo. Avete visto Maria De Filippi in bianco? Una cosa che diceva sempre Silvio Berlusconi era: vestitevi di chiaro e fatevi i capelli biondi perché il nero non fa passare la luce. Mi fa sorridere questa cosa perché io me la sono sentita dire tante volte. Quindi la De Filippi bionda e vestita di bianco credo che l’abbia fatto pensando a lui. Perché sapeva che a lui piaceva.”

Maria De Filippi ha deciso quindi con ogni probabilità di vestirsi di bianco proprio pensando a Silvio, ha voluto rendere omaggio al fondatore di Fratelli d’Italia.

Maria De Filippi, la commozione al funerale di Silvio Berlusconi

Maria De Filippi è senza alcun dubbio uno dei volti principali di Mediaset, i suoi programmi televisivi sono amati e seguiti da milioni di italiani ogni anno, da “C’e posta per te” a “Amici“, passando per “Uomini e Donne“. La nota conduttrice televisiva non poteva certo mancare al funerale di Silvio Berlusconi. Quando il feretro è passato la De Filippi ha fatto fatica a trattenere le lacrime, si è infatti girata per evitare di essere travolta dalla commozione. Dopo l’addio, lo scorso 24 febbraio a suo marito, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, accademico, scrittore, sceneggiatore e paroliere Maurizio Costanzo, con cui era sposata dal 1995, la De Filippi ha dovuto dire addio anche a Berlusconi.