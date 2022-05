Lucia Bramieri ha condiviso uno scatto su Instagram che la ritrae in ospedale, rivelando di essersi dovuta sottoporre ad alcuni controlli medici.

Lucia Bramieri, la foto in ospedale: “Stavo male da mesi”

Lucia Bramieri ha postato un messaggio sui suoi canali social che ha destato la preoccupazione dei suoi followers.

La vedova di Cesare, figlio del noto comico Gino Bramieri, infatti, ha condiviso uno scatto in ospedale in quanto, come spiegato dalla diretta interessata, è stata costretta a sottoporsi a un controllo medico. Da mesi, infatti, soffre di un particolare disturbo che ha infine reso indispensabile una verifica medica.

Lo scatto è stato commentato da personaggi dello spettacolo come Sandra Milo, Loredana Lecciso e l’ex gieffina Rebecca De Pasquale e fan che hanno chiesto alla donna quale fosse il suo stato di salute e le hanno augurato una pronta guarigione.

Lucia Bramieri è diventata nota al pubblico italiano per la sua partecipazione al Grande Fratello 16, condotto da Barbara d’Urso. Conclusa l’esperienza al GF, ha cominciato a essere una frequentatrice abituale dei salotti della conduttrice.

Il racconto della biopsia su Instagram

Secondo quanto rivelato dall’ex gieffina, lo scatto è stato effettuato dopo una biopsia. In particolare, Bramieri ha corredato la foto postata su Instagram con la seguente didascalia: “Ero molto indecisa se pubblicare questa foto – e ha aggiunto –.

La vita non è solo lustrini, paillettes e tacchi a spillo”.

La donna ha scelto di non entrare nello specifico ma, dopo aver spiegato di essersi sottoposta a una biopsia, ha voluto inviare un messaggio ai suoi followers. Lucia Bramieri, infatti, ha voluto invitare i fan a non fermarsi soltanto alle apparenze, sottolineando: “Non sempre l’erba del vicino è più verde… a volte il vicino nasconde con il suo sorriso il suo dolore e preoccupazione”.