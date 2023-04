Luce dei tuoi occhi 2, dove è stato girato: le location

Luce dei tuoi occhi 2, fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, sta andando in onda su Canale 5 dal 12 aprile. Scopriamo insieme le location in cui è stata girata.

Luce dei tuoi occhi 2: dove è stato girato?



Da mercoledì 12 aprile 2023, su Canale 5, sta andando in onda Luce dei tuoi occhi 2, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, nei panni di Emma Conti e Enrico Leoni. Un ritorno con sei nuove puntate particolarmente attese. Emma Conti continuerà a cercare la figlia Alice e si imbatterà in Diana Novak, una ballerina di grande talento che potrebbe essere proprio la figlia perduta. Ma dove è stata girata la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi? La serie è ambientata principalmente nella bellissima città di Vicenza, in Veneto. La location principale della fiction, ovvero l’Accademia di Ballo, molto conosciuta agli appassionati della serie, si trova nella storica Basilica Palladiana di Vicenza. Il bar dell’Accademia si chiama Cucù e si trova in città, più precisamente in Piazza delle Erbe. La protagonista Emma Conti passeggia in diverse occasioni anche in tre piazze molto famose della città di Vicenza. Stiamo parlando di Piazza dei Signori, Piazza San Lorenzo e Piazza delle Erbe. Inoltre, altri luoghi che si vedono spesso nel corso degli episodi sono il Teatro Olimpico, alle Ville Palladiane e nella zona del Ponte San Michele e Ponte San Paolo. Per quanto riguarda le scene interne di questa amatissima fiction, la maggior parte sono state realizzate nella città di Roma. Sullo sfondo della storia raccontata appare anche un lago. Si tratta del Lago di Fimon, un piccolo specchio d’acqua che appartiene al Comune di Arcugnano, appena sotto Vicenza, circondato da una meravigliosa zona archeologica.

Luce dei tuoi occhi 2: anticipazioni della trama



Nella seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, la protagonista Emma è prossima alle nozze con Enrico. Miranda, la figlia di Enrico, ormai tratta Emma proprio come se fosse una mamma e anche le sue ballerine le vogliono molto bene. Una notte, però, Emma si imbatte in una giovane donna che balla davanti ad una piccola folla, che si è raccolta intorno a lei per osservare i suoi movimenti. La protagonista è particolarmente attirata da quella ragazza e vorrebbe scoprire la sua identità, ma Enrico le chiede di mettere un punto definitivo sul suo passato e cercare di andare avanti. Ovviamente, però, arriverà un colpo di scena che lascerà senza parole. Diana Novak, la ballerina di straordinario talento, si presenta alle audizioni dell’Accademia. La madre della giovane, Petra Novak, confida a Emma, che Diana è proprio Alice, la figlia perduta che sta cercando. L’arrivo di questa ragazza sconvolgerà completamente la vita di Emma, e anche quella di Enrico, che si sentirà improvvisamente attratto dalla madre di Diana Novak, Petra. Per scoprire cosa accadrà ai protagonisti di questa amata serie tv, non resta che seguire le puntate che stanno andando in onda su Canale 5, godendosi anche le meravigliose location della serie.