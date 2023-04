Mercoledì 12 aprile 2023 parte la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, la fiction di Canale 5 che ha già conquistato un grandissimo numero di persone. Ritornano sul piccolo schermo Anna Valle e Giuseppe Zeno nei panni dei protagonisti, ma sono tanti i membri del cast che coinvolgeranno con le loro storie. Che cosa sappiamo della seconda stagione? Che cosa succederà?

Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni della prima puntata

La nuovissima seconda stagione di Luce dei tuoi occhi è in arrivo e con essa tornerà il mood thriller e la passione del dramma.

L’inizio della seconda stagione vedrà Emma Conti vivere la sua vita nel migliore dei modi: la donna sta infatti preparando il suo matrimonio con Enrico Leoni e tutto sembra filare alla perfezione. Anche Miranda le regala nuove emozioni, considerandola a tutti gli effetti come una mamma e le ballerine le sono particolarmente affezionate. Come però spesso accade, il passato torna a essere un grande protagonista della seconda stagione e va a colpire proprio Emma durante la prima puntata. La donna è impegnata nell’organizzazione di uno spettacolo a New York e inizia a tenere i vari provini di selezione. Durante le audizioni resta folgorata e piacevolmente affascinata dalla bravura di una certa Diana Novak, una giovane ballerina che arriva al provino sotto “spinta” della madre Petra. Tutto pare proseguire nel modo più normale, ma sarà proprio quell’audizione a stravolgere completamente la vita di Emma. Petra, infatti, rivelerà a Emma che Diana in realtà è Alice, la sua bambina perduta da tempo.

Tutto comincia a traballare, gli equilibri iniziano a perdersi ed Enrico, come se non bastasse, pare provare una certa attrazione per Petra.

Il cast di Luce dei tuoi occhi 2

Anche la seconda stagione di Luce dei tuo occhi vedrà la comparsa dei personaggi che il pubblico ha già conosciuto nel capitolo precedente. In particolare, i membri ufficiali del cast saranno:

Anna Valle è Emma Conti;

è Emma Conti; Giuseppe Zeno è Enrico Leoni;

è Enrico Leoni; Francesca Cavallin è Petra Novak;

Elisa Visari è Valentina Costa;

Gea Dall’Orto è Miranda Leoni;

Sabrina Martina è Anita Guerra;

Linda Pani è Martina Fontana;

Stella Maya Epifani è Alessia Lovato;

Irene Paloma Jona è Diana Novak;

Greta Malengo è Vicky;

Riccardo De Rinaldis è Luca Costa;

Christian Roberto è Maurizio Bisceglia;

Simone Secce è Andrea Bisceglia;

Paola Pitagora è Paola Conti;

Filippo Contri è Jacopo Bellini;

Matteo Pagani è Alessandro Fontana;

Maria Rosaria Russo è Luisa Guerra;

Bernardo Casertano è Davide Fabbris;

Luca Bastianello è Roberto Conti;

Massimiliano Franciosa è Armando;

Alberto Gimignani è Caruana.

Luce dei tuoi occhi 2: dove vederla, quante puntate sono e calendario di messa in onda

La seconda stagione della fiction Luce dei tuoi occhi si compone di 6 puntate. La prima puntata andrà in onda mercoledì 12 aprile 2023 in prima serata su Canale 5, ma sarà possibile prendere visione della fiction in diretta streaming e in replica anche su Mediaset Infinity.

Di seguito il calendario ufficiale della messa in onda della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi 2:

Prima puntata: mercoledì 12 aprile 2023: Seconda puntata: mercoledì 19 aprile 2023; Terza puntata: mercoledì 26 aprile 2023; Quarta puntata: mercoledì 3 maggio 2023; Quinta puntata: mercoledì 10 maggio 2023; Sesta puntata: mercoledì 17 maggio 2023.

Tutto è pronto, la nuova edizione sta per arrivare.