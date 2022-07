Il 23 marzo 2022 Mediaset ha ufficializzato la produzione della seconda stagione della fiction La luce dei tuoi occhi, con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Dato l’enorme successo della prima stagione, avremo modo di proseguire con la storia: Emma Conti riuscirà a trovare sua figlia?

Le riprese, iniziate nella primavera del 2022, fanno bene intendere che la seconda stagione de La luce dei tuoi occhi arriverà su Canale 5 per l’autunno 2022 o l’inizio dell’anno nuovo.

Luce dei tuoi occhi 2: la trama

Non sappiamo con esattezza che cosa accadrà durante la seconda stagione della fiction di Canale 5 ma, stando a qualche indiscrezione e tenendo bene a mente il finale aperto della prima stagione, che cosa possiamo aspettarci?

Emma Conti (interpretata da Anna Valle), sarebbe in procinto di sposarsi con Enrico (interpretato da Giuseppe Zeno), circondata dal profondo affetto di tutte le sue ballerine. Come in ogni fiction, però, arriverà qualcosa (in questo caso qualcuno) a portare confusione e destabilizzazione nella vita della protagonista.

Sembra infatti che a “sconvolgere” Emma arriverà a Vicenza Alice, la vera figlia della donna avuta con Davide (interpretato da Bernardo Casertano).

Dopo ben diciotto anni, l’incontro tra madre e figlia farà scaturire tutta una serie di pericoli, di intrighi e di colpi di scena che vi lasceranno letteralmente incollati e incollate alla televisione!

Il cast ufficiale de La luce dei tuoi occhi 2

Ormai è assodato: rivedremo i due protagonisti Emma ed Enrico, ma molto probabilmente ci saranno anche le stesse cinque ballerine scelte da Emma Conti e la loro famiglia.

Ad aggiungere movimento alla seconda stagione, però, ci sarà l’introduzione anche di nuovi personaggi. Di seguito il cast ufficiale de La luce dei tuoi occhi 2:

Anna Valle: Emma Conti

Emma Conti Giuseppe Zeno: Enrico Leoni

Enrico Leoni Bernardo Casertano: Davide Fabris

Davide Fabris Maria Rosaria Russo: Luisa Guerra

Luisa Guerra Luca Bastianello: Roberto Conti

Roberto Conti Paola Pitagora: Paola Conti

Paola Conti Francesca Beggio: Azzurra

Azzurra Gea Dall’Orto: Miranda Leoni

Miranda Leoni Elisa Visari: Valentina Costa

Valentina Costa Sabrina Martina: Anita Guerra

Anita Guerra Rebecca Antonaci: Sofia Romano

Sofia Romano Linda Pani: Martina Fontana

Martina Fontana Stella Maya Epifani: Alessia Lovato

Alessia Lovato Riccardo De Rinaldis Santorelli: Luca Costa

Luca Costa Giulia Patrignani: Cecilia Conti

Le riprese e la regia de La luce dei tuoi occhi 2

Anche la seconda stagione de La luce dei tuoi occhi è stata girata nella città di Vicenza; da inizio primavera 2022 le riprese arriveranno fino a tutta l’estate 2022. Per quanto riguarda le location esterne, vedremo luoghi come Piazza dei Signori, la Basilica Palladina, Piazza delle Erbe, il Ponte San Michele e Corso Palladio. Per quanto riguarda invece gli interni, tutte le scene sono state girate negli studi di Roma.

Alla regia si è confermato Fabrizio Costa, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauo Casiraghi. La produzione, infine, è affidata a Banijay Studios Italy per Mediaset.

Dove vedere La luce dei tuoi occhi 2?

Oltre alla messa in onda su Canale 5 in prima serata, sarà possibile visionare gli episodi anche in streaming su Mediaset Play proprio durante la presentazione in tv. In alternativa, sarà possibile utilizzare le app per smart tv, per tablet o per smartphone.

Se invece volete recuperare gli episodi della prima stagione, recatevi sul sito Mediaset Infinity e troverete tutta la stagione al completo.