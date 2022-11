Enrico Montesano è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle che maggiormente stanno destando sorprese in questa edizione. L’attore, nel corso della puntata di sabato 29 ottobre, si è cimentato in un cha cha con Alessandra Tripoli, il tutto sulle note della meravigliosa Je so’ pazzo di Pino Daniele.

Una performance che è stata molto applaudita e che ha fatto ricredere Selvaggia Lucarelli che, tuttavia, nella premessa lo ha un po’ “pungolato” sui vaccini.

L’ammissione di Selvaggia Lucarelli su Enrico Montesano

La giudice di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli, nel commentare l’esibizione di Enrico Montesano ha esordito: “Ai vaccini ci credevo già…”. Non ha fatto in tempo a proseguire che l’attore l’ha interrotta. Poi ha in seguito aggiunto “…ora credo anche ai miracoli, perché stai diventando uno dei miei concorrenti preferiti e lo dico con dolore!”.

Infine ha lodato il grande impegno che Montesano sta mettendo nella competizione oltre che per la sua capacità nel saper rispondere.

Il responso è stato altrettanto positivo anche dagli altri giudici in gara a cominciare da Carolyn Smith che ha dichiarato: “Ha fatto una coreografia strepitosa, con tutti gli elementi azzeccati”.

Anche Ivan Zazzaroni si è aggiunto ai complimenti: “Lavorare per una trasmissione importante non aggiunge nulla alla tua carriera, ma hai alzato il livello”.