Selvaggia Lucarelli non molla e continua a lanciare frecciatine a Iva Zanicchi. Nelle ultime ore, prendendo spunto da un articolo di un giornalista, la giurata di Ballando con le Stelle ha sottolineato che l’Aquila di Ligonchio sta facendo “il tour dei programmi tv” per continuare a parlare della faccenda.

Selvaggia Lucarelli punge Iva Zanicchi

Quanto avvenuto tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle continua a far discutere. L’Aquila di Ligonchio, ospite di diversi salottini tv, ha fatto mea culpa, ma ha sottolineato che la giurata “pretende scuse pubbliche“. La Lucarelli, dal canto suo, si scaglia contro quanti la accusano e continua a lanciare frecciatine a Iva. Via Instagram, Selvaggia ha condiviso un articolo scritto dal giornalista Aldo Grasso e ha tuonato:

“E poi arriva sempre il miserabile di turno insinuare che le donnine pianifichino pollai e che sia pure un certo godimento premeditato nel farsi dare della tr**a in tv. Notare poi altre due cose: per Aldo Grasso dare della tr**a a una donna è una fine inevitabile quando si ha a che fare con una donna di spettacolo ed ex europarlamentare (!)”.

Ovviamente, la frecciatina alla Zanicchi non poteva mancare.

La frecciatina a Iva Zanicchi

Selvaggia ha proseguito:

“Ma soprattutto, visto che la gretta insinuazione è che una sua collega giornalista prenda accordi per farsi dare della tr**a in tv per autopromozione (!), faccio gentilmente notare al bollito esperto di tv che a) ho rifiutato tutti gli inviti in tv per parlare di questa roba (solo una telefonata di 5 minuti) b) l’avrei chiusa domenica con le scuse, invece la Zanicchi sta facendo il tour dei programmi tv”.

La Lucarelli ha sottolineato che, a differenza di Iva, lei ha rifiutato tutti gli inviti in tv per parlare di quanto accaduto a Ballando con le Stelle.

Selvaggia contro Iva: quando finirà la diatriba?

Lo scontro tra Selvaggia e la Zanicchi andrà avanti ancora per molto? Di certo, la faccenda si chiuderà nella prossima puntata di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci non potrebbe mai portare avanti il suo programma senza accennare a quanto accaduto. Dopo di che, spazio ad altre discussioni che, di certo, non mancheranno.